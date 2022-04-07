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Данілов спростував слова, що росіяни готували ядерний удар по Києву

Альона Мазуренко Четвер, 7 квітня 2022, 21:27
Данілов спростував слова, що росіяни готували ядерний удар по Києву

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що в Україні немає інформації про те, що росіяни готувалися до ядерного удару по Києву. 

Джерело: Данілов в ефірі українського телемарафону

Деталі: Секретар РНБО розкритикував канал "Україна 24", який запросив українського "полковника СБУ", який заявив, що росіяни готували ядерний удар по Києву.

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За словами Данілова, ця людина звільнилася з СБУ у 2002 році. Він закликав ретельніше перевіряти тих, кого телевізійники запрошують у якості спікера.

Пряма мова: "Де він таке взяв я не знаю. У нас на сьогоднішній день такої інформації немає". 

Він додав, що українська влада публічна і про всі загрози повідомляє населенню.

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Зокрема, секретар РНБО розповів, що населенню повідомляли про загрозу хімічної атаки від росіян і Україна має відповідні ліки проти хімічної зброї. 

Крім того, Україна готує список колаборантів, який буде доступним для всіх. 

Данілов відзначив, що поки що рано повертатися у свої домівки. 

Також він закликав не недооцінювати ворога.

Ймовірно, йдеться про Михайла Притулу, який у ЗМІ фігурує як "військовий експерт" та "полковник СБУ у відставці".

Теми: Даніловядерна зброяРосіявійна
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