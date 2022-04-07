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Усіх чоловіків, які незаконно перетнули кордон, ловитимуть на зворотному шляху – Данілов

Альона Мазуренко Четвер, 7 квітня 2022, 22:29
Усіх чоловіків, які незаконно перетнули кордон, ловитимуть на зворотному шляху – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що усіх чоловіків, які покинули Україну без відповідного дозволу будуть виловлювати на зворотному шляху. 

Джерело: Данілов в ефірі українського телемарафону

Пряма мова: "Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно.

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Всі люди, які покидали нашу країну, вони зафіксовані. Всі, хто буде повертатися в Україну, із тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів". 

Деталі: За його словами, кожен, хто поїхав у "відрядження", мають мати окремий документ від прикордонників.

Теми: ДаніловвійнаУкраїна
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