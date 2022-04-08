Онуфрій дав Добкіну ступінь диякона УПЦ МП

Колишній народний депутат Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП. Митрополит Московського патріархату в Україні Онуфрій здійснив над ним відповідний обряд.

Джерело: пресслужба Харківської єпархії

Дослівно: "За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна".

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Деталі: Отець ПЦУ та викладач Київської православної богословської академії Іван Сидор відзначив, що тепер до Добкіна, певно, варто звертатися "отче".

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