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Онуфрій дав Добкіну ступінь диякона УПЦ МП

Мазуренко Альона П'ятниця, 8 квітня 2022, 03:00

Колишній народний депутат Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП. Митрополит Московського патріархату в Україні Онуфрій здійснив над ним відповідний обряд.

Джерело: пресслужба Харківської єпархії

Дослівно: "За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна".

Деталі: Отець ПЦУ та викладач Київської православної богословської академії Іван Сидор відзначив, що тепер до Добкіна, певно, варто звертатися "отче". 

Передісторія: 

  • Митрополит УПЦ МП Онуфрій підтримав Збройні сили України на початку війни й звернувся до Путіна із закликом припинити "братовбивчу" війну.
  • 63% українців підтримують ідею розриву зв’язків УПЦ МП з московським патріархатом. Народні депутати зареєстрували законопроєкт про заборону УПЦ МП на території України.
  • Російські окупанти нищать храми, монастирі та релігійні пам’ятки в Україні.

Знати більше: Отець Іван Сидор: Під час війни ми побачили, яка церква за Україну, а яка – проти

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Теми: Добкінцеркварелігіявійна
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