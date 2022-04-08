Пентагон: США схвалили передачу Україні тисячі Stinger та Javelin і дронів Switchblade

США схвалили передачу Україні тисячі комплексів Stinger та Javelin, безпілотників Switchblade та 50 млн набоїв.

Джерело: Міноборони США, CNN

Деталі: Це повідомлення з'явилося після того, як США затвердили ще 100 млн доларів на озброєння для України. Це повідомлення Пентагону не означає, що вся зброя вже прибула в Україну. Мова йде про те, що США відправляли в минулому і пообіцяли відправити в майбутньому.

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До списку зброї для України входять:

Понад 1400 зенітних комплексів Stinger

Понад 5000 протитанкових систем Javelin

Понад 7000 інших протитанкових систем

Сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade

Понад 50 млн набоїв

45 тисяч комплектів бронежилетів та касок

Ракетні системи з лазерним наведенням

Безпілотні повітряні системи Puma

Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика

Послуги супутникової зйомки.

Нагадаємо: Загальна допомога США Україні становила приблизно 1,7 млрд доларів з 24 лютого.