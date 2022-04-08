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Пентагон: США схвалили передачу Україні тисячі Stinger та Javelin і дронів Switchblade

Анастасія КалатурП'ятниця, 8 квітня 2022, 03:36

США схвалили передачу Україні тисячі комплексів Stinger та Javelin, безпілотників Switchblade та 50 млн набоїв.

Джерело: Міноборони США, CNN

Деталі: Це повідомлення  з'явилося після того, як США затвердили ще 100 млн доларів на озброєння для України. Це повідомлення Пентагону не означає, що вся зброя вже прибула в Україну. Мова йде про те, що США відправляли в минулому і пообіцяли відправити в майбутньому.

До списку зброї для України входять:

  • Понад 1400 зенітних комплексів Stinger
  • Понад 5000 протитанкових систем Javelin
  • Понад 7000 інших протитанкових систем
  • Сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade
  • Понад 50 млн набоїв
  • 45 тисяч комплектів бронежилетів та касок
  • Ракетні системи з лазерним наведенням
  • Безпілотні повітряні системи Puma
  • Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика
  • Послуги супутникової зйомки.

Нагадаємо: Загальна допомога США Україні становила приблизно 1,7 млрд доларів з 24 лютого.

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Теми: СШАзброя
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