Пентагон: США схвалили передачу Україні тисячі Stinger та Javelin і дронів Switchblade
П'ятниця, 8 квітня 2022, 03:36
США схвалили передачу Україні тисячі комплексів Stinger та Javelin, безпілотників Switchblade та 50 млн набоїв.
Джерело: Міноборони США, CNN
Деталі: Це повідомлення з'явилося після того, як США затвердили ще 100 млн доларів на озброєння для України. Це повідомлення Пентагону не означає, що вся зброя вже прибула в Україну. Мова йде про те, що США відправляли в минулому і пообіцяли відправити в майбутньому.
До списку зброї для України входять:
- Понад 1400 зенітних комплексів Stinger
- Понад 5000 протитанкових систем Javelin
- Понад 7000 інших протитанкових систем
- Сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade
- Понад 50 млн набоїв
- 45 тисяч комплектів бронежилетів та касок
- Ракетні системи з лазерним наведенням
- Безпілотні повітряні системи Puma
- Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика
- Послуги супутникової зйомки.
Нагадаємо: Загальна допомога США Україні становила приблизно 1,7 млрд доларів з 24 лютого.
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