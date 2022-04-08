Лікарні готові до порятунку людей після хімічних атак — Данілов

В лікарнях та в сил оборони є досить антидоту для лікування після хімічної атаки.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, якого цитує "Дзеркало тижня"

Пряма мова: "Раніше йшлося про те, що росіяни могли готувати проти ЗСУ і деяких наших міст хімічну атаку. Була проведена відповідна робота, пройшло навчання медперсоналу. Сьогодні антидоти є в достатній кількості в лікарнях і у наших сил оборони".

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Що передувало: Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що ВООЗ розглядає всі сценарії і готує запасні варіанти для різних ситуацій, в яких може постраждати народ України, починаючи від продовження лікування масових жертв і закінчуючи хімічними атаками.

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