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Жириновський перед смертю "палко підтримав" напад Росії на Україну

Роман ПетренкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 09:51
Жириновський перед смертю палко підтримав напад Росії на Україну

Померлий російський політик Володимир Жириновський "палко підтримав" напад Росії на Україну.

Джерело: голова Хабаровського краю Михайло Дегтярьов на відспівуванні Жириновського, якого цитують російські ЗМІ

Пряма мова Дегтярьова: "Остання розмова була телефоном наприкінці лютого, він був у лікарні вже. Ми дуже сподівалися, що він одужає.

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Говорили про спецоперацію в Україні – він її палко підтримав, бо був взагалі ідеологом "російського світу", захисником російського народу.

Про Хабаровський край завжди питав, дзвонив по кілька разів на тиждень, питав про людей, чим живуть, чим допомогти".

Передісторія: У Росії сенатори ще 25 березня повідомляли, що Жириновський помер, а потім видаляли повідомлення.

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Влада це заперечувала і називала його "великим молодцем".

6 квітня про смерть Жириновського повідомили офіційно.

Теми: ЖириновськийпропагандавійнаРосія
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