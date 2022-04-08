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Нічний удар по Одещині: дві будівлі пошкоджені, є постраждалі

Олена РощінаП'ятниця, 8 квітня 2022, 12:33

В Одеській області внаслідок ракетного удару росіян цієї ночі пошкоджено дві будівлі, є постраждалі – їх кількість уточнюється.

Джерело: представник оперативного командування "Південь" на брифінгу

Пряма мова: "Вночі з території Кримського півострова ворог завдав ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині. Пошкоджено 2 будівлі, на жаль, є постраждалі, їх кількість уточнюється.

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На фоні ракетних ударів, звичайна практика ворога – активізація диверсійно-розвідувальних груп, зокрема у прикордонних регіонах, метою яких є посилення психологічного тиску на цивільне населення, поширення паніки.

Корабельне угруповання противника продовжує ведення розвідки, блокуючи українські порти й судна в них".

Деталі: За даними ОК "Південь", на Миколаївському та Херсонському напрямах українські війська напередодні "суттєво посунули ворога", але обстановка напружена: "противник інтенсивно обстрілює відвойовані у нього території". 

ВІДЕО ДНЯ

Цілями окупантів залишаються об'єкти цивільної інфраструктури.

Над Херсонщиною українські бійці знищили ще два безпілотних літальних апарати "Орлан-10".

За попередню добу втрати противника на південному напрямку склали:

  • особового складу – 15 осіб;
  • ворожої техніки – 7 од.

Цьому передувало: Новий ракетний удар по Одещині було завдано з моря 7 квітня близько о 22:50. Повідомлялося, що вражено об'єкти інфраструктури.

Теми: Одеська областьвійнаРосіяМиколаївська область
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