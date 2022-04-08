Під час удару по вокзалу Краматорська там було 4 тисячі людей, більшість – жінки та діти
На момент ракетного удару ворога по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня там пербували 4 тисячі цивільних людей.
Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора в Telegram
Дослівно: "У той момент здійснювалася евакуація населення та на вокзалі перебувало майже 4000 цивільних осіб, серед яких більшість - жінки та діти.
За попередніми даними, десятки людей загинули та отримали поранення. Повна інформація щодо жертв ворожої атаки та пошкодженої інфраструктури встановлюється".
Деталі: На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Що передувало: 8 квітня Росія вдарила по залізничній станції у Краматорську (за попередньою інформацією – з комплексу "Точка У"). Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, де перебували люди, які очікували на евакуаційний потяг
За даними Служби безпеки України, відомо про 39 загиблих, серед яких 4 дітей. Сотні людей поранено.