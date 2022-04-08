Чернігів: за час блокади міста російськими військами загинуло близько 700 людей – мер
П'ятниця, 8 квітня 2022, 15:22
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенка повідомив, що за час битви за Чернігів у місті загинуло близько 700 людей.
Джерело: "Укрінформ" з коментарем Атрошенка
Пряма мова Атрошенка: "За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 чоловік – це сукупно і військових, і цивільних".
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Деталі: Мер додав, що серед загиблих 70 тіл – невпізнані. Решти – імена відомі.
Крім того, офіційно вважають 40 осіб зниклими безвісти, але фактично їх можна вважати загиблими, бо їх бачили біля будівель та автівок, знищених російськими окупантами.
Атрошенко вважає, що в місті лишилося близько 80-95 тисяч мешканців. До війни населення обласного центру налічувало від 285 до 290 тисяч людей.
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Передісторія:
- Атрошенко заявляв раніше, що забудова міста знищена на 70%.
- Військова адміністрація 6 квітня заявила, що повертатися до Чернігова можна лише тим, хто буде залучений до відновлення критичної інфраструктури.