Чернігів: за час блокади міста російськими військами загинуло близько 700 людей – мер 

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенка повідомив, що за час битви за Чернігів у місті загинуло близько 700 людей.

Джерело: "Укрінформ" з коментарем Атрошенка

Пряма мова Атрошенка: "За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 чоловік – це сукупно і військових, і цивільних".

Деталі: Мер додав, що серед загиблих 70 тіл – невпізнані. Решти – імена відомі.

Крім того, офіційно вважають 40 осіб зниклими безвісти, але фактично їх можна вважати загиблими, бо їх бачили біля будівель та автівок, знищених російськими окупантами.

Атрошенко вважає, що в місті лишилося близько 80-95 тисяч мешканців. До війни населення обласного центру налічувало від 285 до 290 тисяч людей.

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