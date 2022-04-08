Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чернігів: за час блокади міста російськими військами загинуло близько 700 людей – мер 

Денис КарловськийП'ятниця, 8 квітня 2022, 15:22
Чернігів: за час блокади міста російськими військами загинуло близько 700 людей – мер 
Знищена забудова Чернігова 5 квітня. Фото: getty images

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенка повідомив, що за час битви за Чернігів у місті загинуло близько 700 людей.

Джерело: "Укрінформ" з коментарем Атрошенка

Пряма мова Атрошенка: "За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 чоловік – це сукупно і військових, і цивільних".

Реклама:

Деталі: Мер додав, що серед загиблих 70 тіл – невпізнані. Решти – імена відомі.

Крім того, офіційно вважають 40 осіб зниклими безвісти, але фактично їх можна вважати загиблими, бо їх бачили біля будівель та автівок, знищених російськими окупантами.

Атрошенко вважає, що в місті лишилося близько 80-95 тисяч мешканців. До війни населення обласного центру налічувало від 285 до 290 тисяч людей.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Атрошенко заявляв раніше, що забудова міста знищена на 70%.
  • Військова адміністрація 6 квітня заявила, що повертатися до Чернігова можна лише тим, хто буде залучений до відновлення критичної інфраструктури.

Теми: ЧернігівЧернігівська областьРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Чернігів
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові
Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 156, рятувальну операцію завершили
Боррель про атаку РФ на Чернігів: Боягузливий удар по цивільних
Останні новини
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
Усі новини...
Реклама: