Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чернігів: за час блокади міста російськими військами загинуло близько 700 людей – мер 

Денис КарловськийП'ятниця, 8 квітня 2022, 15:22
Знищена забудова Чернігова 5 квітня. Фото: getty images

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенка повідомив, що за час битви за Чернігів у місті загинуло близько 700 людей.

Джерело: "Укрінформ" з коментарем Атрошенка

Пряма мова Атрошенка: "За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 чоловік – це сукупно і військових, і цивільних".

Деталі: Мер додав, що серед загиблих 70 тіл – невпізнані. Решти – імена відомі.

Крім того, офіційно вважають 40 осіб зниклими безвісти, але фактично їх можна вважати загиблими, бо їх бачили біля будівель та автівок, знищених російськими окупантами.

Атрошенко вважає, що в місті лишилося близько 80-95 тисяч мешканців. До війни населення обласного центру налічувало від 285 до 290 тисяч людей.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Атрошенко заявляв раніше, що забудова міста знищена на 70%.
  • Військова адміністрація 6 квітня заявила, що повертатися до Чернігова можна лише тим, хто буде залучений до відновлення критичної інфраструктури.

Теми: ЧернігівЧернігівська областьРосіявійна
Головне сьогодні

Зеленський зустрінеться з Путіним після перемоги України у великих битвах – Подоляк

відеоДжонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок

ЗСУ захопили вже більше тисячі одиниць техніки РФ – дослідники

Губернатор Курської області заявив про обстріл прикордонного посту РФ

На Рівненщині у нетверезих водіїв відібрали більше 200 машин: передадуть ЗСУ

120 бронемашин та протикорабельні ракети: нова допомога Британії

Усі новини...
Чернігів
До Чернігова можна лише тим, хто відновлюватиме критичну інфраструктуру - ОДА
З Чернігова організували безпечний маршрут – ОДА
Чернігів знищений на 70%, ворог - на відстані півтори години їзди - мер
Останні новини
01:40
Bloomberg: У НАТО думають вчити українських військових використовувати сучасну зброю
00:58
Мисткиня з Харкова подарувала Джонсону та Зеленському півників з Василькова
00:50
Друг Путіна Берлусконі заявив про скоєні РФ злочини в Бучі і засудив вторгнення в Україну
00:40
фото, відеоРосіян, які копали траншеї у Рудому лісі, чекає променева хвороба – Енергоатом
00:38
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаївщині, жертв немає
00:26
Пам'ятники румунським військовим у Молдові обмалювали символами агресії РФ
00:15
В "ДНР" заборонили СММ ОБСЄ
00:06
В ОП розповіли, як іде робота над гарантіями безпеки України
23:49
Угрупування "Схід" знищило у суботу до 80 військових РФ і 5 бронемашин
23:42
Італія домовилася з Алжиром про заміну російському газу – джерела
Усі новини...