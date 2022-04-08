Одесі завдали ракетного удару, постраждалих немає - ОДА
П'ятниця, 8 квітня 2022, 20:05
Російські військові завдали ракетного удару Одесі у п'ятницю. Постраждалих немає.
Джерело: керівник Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко у Telegram.
Пряма мова: "Сьогодні ворог наніс ракетний удар неподалік Одеси. На щастя, постраждалих немає".
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Що ще важливо: у четвер вночі військові РФ завдали удару з берегового ракетного комплексу "Бастіон" по селищу Красносілка Одеської області. Є загиблі та поранені, пошкоджено об'єкти інфраструктури.
Через досвід обстрілу мирних мешканців у Краматорську та через загрозу нового ракетного удару по Одесі на території Одещини вводять комендантську годину на півтора дні.