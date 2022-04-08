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Харківщина: з Лозової поблизу Ізюма виїхало вже 15 тисяч людей

Денис КарловськийП'ятниця, 8 квітня 2022, 21:02
Харківщина: з Лозової поблизу Ізюма виїхало вже 15 тисяч людей
зруйнований будинок й автівка у північному районі харкова 5 квітня. фото: getty images

У рамках евакуації мирного населення на Харківщині з міста Лозова виїхала близько 15 тисяч людей, але ще 50 тисяч лишаються.

Джерело: очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "З Барвінкового та Лозової в нас виїжджають люди. З Лозової виїхало близько 15 тисяч людей. Залишаються ще близько 50 тис. 

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Ще велика кількість людей буде виїжджати. Виїзди організовані і залізничним транспортом, і власним автотранспортом. Ми щогодини комунікуємо, чи безпечний проїзд, тому що ситуація змінюється щохвилини. Там ведуться неподалік бойові дії".

Деталі: Евакуацію проводять тому, що ці міста перебувають на Ізюмському напрямку бойових дій.

Водночас він запевнив, що з Харкова евакуацію не проводять, і влада готується до оборони міста. Ніяких передумов до здачі міста немає.

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За його словами, всю ніч пожежники ліквідували наслідки загоряння на газогоні біля Дергачів. ТЕЦ-5 перевели на альтернативний режим живлення для безперебійного теплопостачання.

Дорогою до Дергачів на міні підірвалася бригада енергетиків, внаслідок чого двоє дістали поранення.

Передісторія:

  • Російські окупанти в окупованому селі Гусарівка біля Ізюма катували трьох мешканців та підпалили їх.
  • 7 квітня російські окупанти нанесли 48 ударів з різних видів артилерії, мінометів, танків тощо.

Теми: Харківська областьІзюмевакуаціябойові дії
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