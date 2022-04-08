Харківщина: з Лозової поблизу Ізюма виїхало вже 15 тисяч людей

У рамках евакуації мирного населення на Харківщині з міста Лозова виїхала близько 15 тисяч людей, але ще 50 тисяч лишаються.

Джерело: очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "З Барвінкового та Лозової в нас виїжджають люди. З Лозової виїхало близько 15 тисяч людей. Залишаються ще близько 50 тис.

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Ще велика кількість людей буде виїжджати. Виїзди організовані і залізничним транспортом, і власним автотранспортом. Ми щогодини комунікуємо, чи безпечний проїзд, тому що ситуація змінюється щохвилини. Там ведуться неподалік бойові дії".

Деталі: Евакуацію проводять тому, що ці міста перебувають на Ізюмському напрямку бойових дій.

Водночас він запевнив, що з Харкова евакуацію не проводять, і влада готується до оборони міста. Ніяких передумов до здачі міста немає.

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За його словами, всю ніч пожежники ліквідували наслідки загоряння на газогоні біля Дергачів. ТЕЦ-5 перевели на альтернативний режим живлення для безперебійного теплопостачання.

Дорогою до Дергачів на міні підірвалася бригада енергетиків, внаслідок чого двоє дістали поранення.

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