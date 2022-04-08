Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харківщина: з Лозової поблизу Ізюма виїхало вже 15 тисяч людей

Денис КарловськийП'ятниця, 8 квітня 2022, 21:02
зруйнований будинок й автівка у північному районі харкова 5 квітня. фото: getty images

У рамках евакуації мирного населення на Харківщині з міста Лозова виїхала близько 15 тисяч людей, але ще 50 тисяч лишаються.

Джерело: очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "З Барвінкового та Лозової в нас виїжджають люди. З Лозової виїхало близько 15 тисяч людей. Залишаються ще близько 50 тис. 

Ще велика кількість людей буде виїжджати. Виїзди організовані і залізничним транспортом, і власним автотранспортом. Ми щогодини комунікуємо, чи безпечний проїзд, тому що ситуація змінюється щохвилини. Там ведуться неподалік бойові дії".

Деталі: Евакуацію проводять тому, що ці міста перебувають на Ізюмському напрямку бойових дій.

Водночас він запевнив, що з Харкова евакуацію не проводять, і влада готується до оборони міста. Ніяких передумов до здачі міста немає.

За його словами, всю ніч пожежники ліквідували наслідки загоряння на газогоні біля Дергачів. ТЕЦ-5 перевели на альтернативний режим живлення для безперебійного теплопостачання.

ВІДЕО ДНЯ

Дорогою до Дергачів на міні підірвалася бригада енергетиків, внаслідок чого двоє дістали поранення.

Передісторія:

  • Російські окупанти в окупованому селі Гусарівка біля Ізюма катували трьох мешканців та підпалили їх.
  • 7 квітня російські окупанти нанесли 48 ударів з різних видів артилерії, мінометів, танків тощо.

Теми: Харківська областьІзюмевакуаціябойові дії
Головне сьогодні

Зведення штабу: Росія готує провокацію у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну

"Стратегічна помилка Путіна": Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО влітку – ЗМІ

Майже 200 священників УПЦ МП хочуть церковного трибуналу для патріарха Кирила

Кличко не виключає наступної спроби росіян "взяти Київ за 2 дні"

Макрон виграє перший тур президентських виборів у Франції – екзит-пол

В уряді Словаччини підтвердили перемовини з Україною про продаж гаубиць "Zuzana"

Усі новини...
Харківська область
Окупанти нанесли 48 ударів по Харківщині: багато постраждалих
Ізюмщина: Росіяни катували і підпалили трьох мешканців Гусарівки
Росіяни обстріляли мирне населення Харкова та району, є загибла
Останні новини
08:11
"Путін, Медвєдєв, Кива і ко – вороги із державними нагородами України" – Юрчишин
08:05
11 додаткових евакуаційних поїздів призначено на 11 квітня
07:58
Україна засуджує проведення РФ "президентських виборів" на окупованій території Грузії - МЗС
07:30
фотоАтаку під Золотим відбито, росіяни обстріляли кожне місто Луганщини – Гайдай
07:12
Макрон і Ле Пен вийшли у другий тур виборів президента Франції: офіційні результати
06:47
Зведення штабу: Росія готує провокацію у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну
05:57
За тиждень на Київщині знешкоджено 11 тисяч боєприпасів – голова ОВА
05:04
У Бузовій під Києвом виявили могилу із загиблими українцями – британська розвідка
04:30
фотоУ Відні запалили тисячу свічок у пам'ять про жертв війни Росії в Україні
03:50
"Стратегічна помилка Путіна": Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО влітку – ЗМІ
Усі новини...