SpaceX відправила на МКС перших космічних туристів

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила на МКС першу повністю комерційну туристичну місію Axiom-1.

Джерело: SpaceX у Twitter

Деталі: Запуск ракети Falcon 9 із космічним кораблем Crew Dragon з приватною місією на борту відбувся на замовлення компанії Axiom Space.

На МКС вирушили 4-ро людей:

Місія триватиме 10 днів. Вартість польоту кожному члену екіпажу обійшлася у 55 млн доларів.

