SpaceX відправила на МКС перших космічних туристів
Субота, 9 квітня 2022, 03:40
Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила на МКС першу повністю комерційну туристичну місію Axiom-1.
Джерело: SpaceX у Twitter
Деталі: Запуск ракети Falcon 9 із космічним кораблем Crew Dragon з приватною місією на борту відбувся на замовлення компанії Axiom Space.
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На МКС вирушили 4-ро людей:
- колишній астронавт NASA, віцепрезидент Axiom Майкл Лопес-Алегрія (командир)
- підприємець Ларрі Коннор (пілот Crew Dragon)
- канадський інвестор Марк Петі
- ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.
Місія триватиме 10 днів. Вартість польоту кожному члену екіпажу обійшлася у 55 млн доларів.
Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO— SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- У вересні 2021 року NASA повідомляло, що екіпаж Axiom-1 вирушить до МКС із космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида в лютому 2022 року.
- Політ місії переносили кілька разів.