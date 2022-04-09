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SpaceX відправила на МКС перших космічних туристів

Ольга Глущенко Субота, 9 квітня 2022, 03:40
SpaceX відправила на МКС перших космічних туристів
Фото: twitter

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила на МКС першу повністю комерційну туристичну місію Axiom-1.

Джерело: SpaceX у Twitter

Деталі: Запуск ракети Falcon 9 із космічним кораблем Crew Dragon з приватною місією на борту відбувся на замовлення компанії Axiom Space.

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На МКС вирушили 4-ро людей:

  • колишній астронавт NASA, віцепрезидент Axiom Майкл Лопес-Алегрія (командир)
  • підприємець Ларрі Коннор (пілот Crew Dragon)
  • канадський інвестор Марк Петі
  • ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.

Місія триватиме 10 днів. Вартість польоту кожному члену екіпажу обійшлася у 55 млн доларів.

Передісторія:

  • У вересні 2021 року NASA повідомляло, що екіпаж Axiom-1 вирушить до МКС із космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида в лютому 2022 року.
  • Політ місії переносили кілька разів.

Теми: космос
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