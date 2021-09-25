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Перший повністю комерційний екіпаж вирушить на МКС у лютому

Субота, 25 вересня 2021, 05:45
Фото: twitter

21 лютого 2022 року планується запуск космічного корабля з першим повністю комерційним екіпажем.

Джерело: керівник програми пілотованих польотів Національного агентства з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Кеті Людерс у twitter

Пряма мова: "Відмінна новина! Ми плануємо на 21 лютого запустити Axiom-1 до МКС – першу приватну місію на станції за підтримки Axiom".

Нагадаємо: Компанія Virgin Galactic у неділю здійснила перший "туристичний" суборбітальний політ зі своїм засновником, британським мільярдером Річардом Бренсоном на борту.

Українська правда
Теми: космос


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