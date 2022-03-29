Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Політ космічних туристів на МКС знову перенесли

Ольга Глущенко Вівторок, 29 березня 2022, 02:40
Політ космічних туристів на МКС знову перенесли
Фото: twitter

Політ першої туристичної місії на Міжнародну космічну станцію Axiom-1 перенесли, і він відбудеться не раніше 6 квітня.

Джерело: заступник голови NASA Роберт Кабана під час телеконференції, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Здається, що місія Axiom-1 тепер (може бути запущена – ред.) не раніше 6 квітня".

Реклама:

Деталі: Також Кабана зазначив, що на попередню дату запуску місії – 3 квітня – призначено статистичні випробування важкої ракети-носія Space Launch System (SLS), що розробляється для пілотованих польотів на Місяць та Марс.

Передісторія:

Раніше старт місії космічних туристів до МКС планувався на 31 березня, проте потім його було перенесено на квітень, щоб дозволити екіпажу завершити передстартову підготовку корабля. В Axiom Space наголошували, що "точна дата запуску залежить від доступності стартового вікна".

ВІДЕО ДНЯ

У вересні 2021 року NASA повідомляло, що екіпаж Axiom-1 вирушить до МКС із космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида в лютому 2022 року.

За планом управління, екіпаж із чотирьох осіб має провести на станції вісім днів, працюючи спільно з астронавтами, що знаходяться на станції.

Туристичний політ організовано американською компанією Axiom Space.

В екіпаж входять колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, американський підприємець Ларрі Коннор, який виконуватиме роботу пілота, канадський інвестор Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе. Всі вони після медичної перевірки та спеціальної підготовки допущені до польоту.

Вартість восьмиденного відвідування МКС оцінюється в $55 млн. Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space надалі планується здійснювати двічі-тричі на рік.

Теми: космос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
космос
Чому розбилася російська "Луна": "Роскосмос" назвав причину
Російська станція "Луна-25" розбилася об Місяць через тиждень після зльоту
Вчені показали найдавнішу відому галактику Всесвіту
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: