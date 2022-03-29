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Політ космічних туристів на МКС знову перенесли

Ольга Глущенко Вівторок, 29 березня 2022, 02:40
Фото: twitter

Політ першої туристичної місії на Міжнародну космічну станцію Axiom-1 перенесли, і він відбудеться не раніше 6 квітня.

Джерело: заступник голови NASA Роберт Кабана під час телеконференції, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Здається, що місія Axiom-1 тепер (може бути запущена – ред.) не раніше 6 квітня".

Деталі: Також Кабана зазначив, що на попередню дату запуску місії – 3 квітня – призначено статистичні випробування важкої ракети-носія Space Launch System (SLS), що розробляється для пілотованих польотів на Місяць та Марс.

Передісторія:

Раніше старт місії космічних туристів до МКС планувався на 31 березня, проте потім його було перенесено на квітень, щоб дозволити екіпажу завершити передстартову підготовку корабля. В Axiom Space наголошували, що "точна дата запуску залежить від доступності стартового вікна".

У вересні 2021 року NASA повідомляло, що екіпаж Axiom-1 вирушить до МКС із космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида в лютому 2022 року.

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За планом управління, екіпаж із чотирьох осіб має провести на станції вісім днів, працюючи спільно з астронавтами, що знаходяться на станції.

Туристичний політ організовано американською компанією Axiom Space.

В екіпаж входять колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, американський підприємець Ларрі Коннор, який виконуватиме роботу пілота, канадський інвестор Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе. Всі вони після медичної перевірки та спеціальної підготовки допущені до польоту.

Вартість восьмиденного відвідування МКС оцінюється в $55 млн. Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space надалі планується здійснювати двічі-тричі на рік.

Теми: космос
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