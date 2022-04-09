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Орбан вважає, що різанина в Бучі могла бути інсценуванням

"Європейська правда"Субота, 9 квітня 2022, 11:31
Орбан вважає, що різанина в Бучі могла бути інсценуванням
Віктор Орбан і Володимир Путін, 2018 рік, фото AFP via Getty Images

За словами президента Володимира Зеленського, один з очільників країн ЄС вимагав доказів, що Бучанські воєнні злочини не були інсценованими - за даними джерел, мова про прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Про це президент України розказав у інтерв’ю німецькому виданню Bild, пише "Європейська правда".

Володимир Зеленський розповів, що один з провідних європейських політиків хотів побачити докази правдивості злочинів у Бучі. 

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На запитання журналіста, чи є цей політик ЄС головою європейського уряду, Зеленський відповів ствердно. 

Президент не хотів говорити про те, хто йому це сказав, але процитував європейського політика: "Покажіть нам докази, що це не інсценізовано".

Не пов’язані одне з одним джерела "Європейської правди" та "Української правди" підтвердили, що Зеленський говорив про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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Не зрозуміло, де Орбан озвучив свою вимогу надати докази. Після Бучанської різнанини, за даними "ЄП", спілкування офіційного Будапешта з українською стороною не було.

Нагадаємо, віцепрем’єр і лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" раніше розкритикував прем’єра Угорщини Віктора Орбана за те, що він не поспішає засуджувати Росію за масові вбивства цивільного населення у Бучі. 

У міністерстві закордонних справ України дорікнули Угорщині, яка не визнала відповідальність Росії за Бучанську різанину.

Посол України у Польщі Андрій Дещиця вважає, що угорського прем’єра Віктора Орбана треба змусити відвідати Бучу, щоб показати злочини, співучасником яких є і він.

Пропаганду щодо нібито "інсценування" звірств російських військових по відношенню до мирних жителів Київської області просувала влада Росії, хоча навіть супутникові знімки доводять, що цивільних вбивали на вулицях і скидали у братські могили під час окупації. 

Також відомо про випадки катувань, зґвалтувань та інших знущань, які чинили з українцями росіяни, тримаючи контроль над українськими містами.

Теми: БучавійнаУгорщинаРосія
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