У Тернополі прибрали пам’ятник Пушкіну

У місті Тернопіль демонтували пам’ятник російському поету і прозаїку Олександру Пушкіну.

Джерело: мер Тернополя Сергій Надал у Telegram

Пряма мова Надала: "Тернопіль – без пам’ятника Пушкіну. Ця ініціатива вже обговорювалася не один рік. Пушкін не мав жодного стосунку до Тернополя, як і більшість російських письменників, композиторів та інших".

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Деталі: Надал додав, що після звірств Росії в Україні, в Тернополі немає більше місця російським і радянським пам’ятникам.

Передісторія:

Раніше пам’ятники Пушкіну прибрали у Мукачеві.

А в Ужгороді активісти демонтували меморіальну плиту, встановлену до 300-річчя "возз'єднання" України та Росії.