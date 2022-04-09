У Тернополі прибрали пам’ятник Пушкіну
Субота, 9 квітня 2022, 12:11
У місті Тернопіль демонтували пам’ятник російському поету і прозаїку Олександру Пушкіну.
Джерело: мер Тернополя Сергій Надал у Telegram
Пряма мова Надала: "Тернопіль – без пам’ятника Пушкіну. Ця ініціатива вже обговорювалася не один рік. Пушкін не мав жодного стосунку до Тернополя, як і більшість російських письменників, композиторів та інших".
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Деталі: Надал додав, що після звірств Росії в Україні, в Тернополі немає більше місця російським і радянським пам’ятникам.
Передісторія:
- Раніше пам’ятники Пушкіну прибрали у Мукачеві.
- А в Ужгороді активісти демонтували меморіальну плиту, встановлену до 300-річчя "возз'єднання" України та Росії.
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