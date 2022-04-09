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У Тернополі прибрали пам’ятник Пушкіну

Ірина БалачукСубота, 9 квітня 2022, 12:11
У Тернополі прибрали пам’ятник Пушкіну
Фото з Telegram Сергія Надала

У місті Тернопіль демонтували пам’ятник російському поету і прозаїку Олександру Пушкіну.

Джерело: мер Тернополя Сергій Надал у Telegram

Пряма мова Надала: "Тернопіль – без пам’ятника Пушкіну. Ця ініціатива вже обговорювалася не один рік. Пушкін не мав жодного стосунку до Тернополя, як і більшість російських письменників, композиторів та інших".

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Деталі: Надал додав, що після звірств Росії в Україні, в Тернополі немає більше місця російським і радянським пам’ятникам.

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Теми: ТернопільвійнакультураРосія
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