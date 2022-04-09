На Дніпропетровщині лікують поранених з Краматорська: 20% дуже тяжкі

На Дніпропетровщині лікують понад 80 поранених із обстріляного 8 квітня РФ залізничного вокзалу Краматорська, з них 20% перебувають у дуже тяжкому стані.

Джерело: в.о. директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Вікторія Кулик на брифінгу, повідомляє Суспільне

Деталі: Кулик повідомила, що 20% пацієнтів – дуже тяжкі. Серед них є діти з ампутованими кінцівками – як нижніми, так і верхніми.

Загалом серед пацієнтів з Краматорська – 19 дітей.

За словами Кулик, лікарі області приймали пацієнтів увесь вечір та ніч 8 квітня і приймають досі.

"Цілодобова психологічна підтримка цих пацієнтів, їхніх сімей – все це організовано", – сказала представниця ОВА.

Лікарі забезпечені медичними засобами. Пацієнти потребуватимуть не тільки тривалого лікування, а й тривалої реабілітації, повідомила вона.

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