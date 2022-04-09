Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Дніпропетровщині лікують поранених з Краматорська: 20% дуже тяжкі

Катерина ТищенкоСубота, 9 квітня 2022, 17:13
На Дніпропетровщині лікують поранених з Краматорська: 20% дуже тяжкі
ВОКЗАЛ КРАМАТОРСЬКА 8 КВІТНЯ ПІСЛЯ РАКЕТНОГО УДАРУ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ. ФОТО: GETTY IMAGES

На Дніпропетровщині лікують понад 80 поранених із обстріляного 8 квітня РФ залізничного вокзалу Краматорська, з них 20% перебувають у дуже тяжкому стані.

Джерело: в.о. директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Вікторія Кулик на брифінгу, повідомляє Суспільне

Деталі: Кулик повідомила, що 20% пацієнтів – дуже тяжкі. Серед них є діти з ампутованими кінцівками – як нижніми, так і верхніми.

Реклама:

Загалом серед пацієнтів з Краматорська – 19 дітей.

За словами Кулик, лікарі області приймали пацієнтів увесь вечір та ніч 8 квітня і приймають досі.

"Цілодобова психологічна підтримка цих пацієнтів, їхніх сімей – все це організовано", – сказала представниця ОВА.

ВІДЕО ДНЯ

Лікарі забезпечені медичними засобами. Пацієнти потребуватимуть не тільки тривалого лікування, а й тривалої реабілітації, повідомила вона.

Передісторія:

Теми: Дніпропетровська областьКраматорськмедицинадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
Усі новини...
Реклама: