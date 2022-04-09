Великобританія візьме шефство над Києвом і областю після війни - Зеленський

Володимир Зеленський і Борис Джонсон у Києві 9 квітня, фото ОП

Велика Британія готова після закінчення війни Росії проти України взяти шефство над відновленням Києва та Київської області.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Борис Джонсон (прем’єр Великобританії – ред.) був сьогодні дуже конкретний і у відповідях на мої запитання, втім як і завжди.

І вже визначилися з ним, яку допомогу надасть Велика Британія післявоєнному відновленню України. Британці готові взяти шефство над відновленням Києва і Київської області".

Що передувало: Джонсон прибув до Києва з візитом у суботу.

Зокрема, він пройшовся Києвом із президентом Володимиром Зеленським.