Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Великобританія візьме шефство над Києвом і областю після війни - Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 9 квітня 2022, 22:22
Володимир Зеленський і Борис Джонсон у Києві 9 квітня, фото ОП

Велика Британія готова після закінчення війни Росії проти України взяти шефство над відновленням Києва та Київської області.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Борис Джонсон (прем’єр Великобританії – ред.) був сьогодні дуже конкретний і у відповідях на мої запитання, втім як і завжди.

І вже визначилися з ним, яку допомогу надасть Велика Британія післявоєнному відновленню України. Британці готові взяти шефство над відновленням Києва і Київської області".

Що передувало: Джонсон прибув до Києва з візитом у суботу.

Зокрема, він пройшовся Києвом із президентом Володимиром Зеленським.

Теми: Велика БританіяКиївКиївська областьвійна
Головне сьогодні

Зведення штабу: Росія готує провокацію у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну

"Стратегічна помилка Путіна": Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО влітку – ЗМІ

Майже 200 священників УПЦ МП хочуть церковного трибуналу для патріарха Кирила

Кличко не виключає наступної спроби росіян "взяти Київ за 2 дні"

Макрон виграє перший тур президентських виборів у Франції – екзит-пол

В уряді Словаччини підтвердили перемовини з Україною про продаж гаубиць "Zuzana"

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: Росіяни надалі використовують саморобну вибухівку
Зеленський про Джонсона: "Він уже вписав себе в історію"
Джонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок
Останні новини
09:21
В Україні від рук російських загарбників загинули 183 дитини, ці дані не остаточні
09:08
Втрати Росії у війні проти України: ще 200 людей, два літаки, три танки, 12 ББМ
09:02
Росіяни можуть використати фосфорні боєприпаси в Маріуполі - британська розвідка
08:54
Зрадниця, яку росіяни поставили у Мелітополі, готується із розмахом святкувати 9 травня
08:48
Вночі ще одна залізнична станція на сході потрапила під обстріл 
08:36
Прем'єр Словаччини спростував фейк про знищення переданої Україні системи ППО С-300
08:11
"Путін, Медвєдєв, Кива і ко – вороги із державними нагородами України" – Юрчишин
08:05
11 додаткових евакуаційних поїздів призначено на 11 квітня
07:58
Україна засуджує проведення РФ "президентських виборів" на окупованій території Грузії - МЗС
07:30
фотоАтаку під Золотим відбито, росіяни обстріляли кожне місто Луганщини – Гайдай
Усі новини...