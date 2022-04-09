Великобританія візьме шефство над Києвом і областю після війни - Зеленський
Субота, 9 квітня 2022, 22:22
Велика Британія готова після закінчення війни Росії проти України взяти шефство над відновленням Києва та Київської області.
Джерело: звернення президента Володимира Зеленського
Пряма мова: "Борис Джонсон (прем’єр Великобританії – ред.) був сьогодні дуже конкретний і у відповідях на мої запитання, втім як і завжди.
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І вже визначилися з ним, яку допомогу надасть Велика Британія післявоєнному відновленню України. Британці готові взяти шефство над відновленням Києва і Київської області".
Що передувало: Джонсон прибув до Києва з візитом у суботу.
Зокрема, він пройшовся Києвом із президентом Володимиром Зеленським.
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