ДСНС потролила російських колег, які воюють, доки палає Сибір

Державна служба надзвичайних ситуацій висміяла Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії, яке воює в Україні у той час, коли у Сибіру фіксують рекордні пожежі.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "МНС Росії, шо ви там? Вже усі осередки пожеж у лісах Сибіру виявили, раз вирішили політати своїми Орланами над Донеччиною? Чи це ваше сміття випадково шквальним вітром на нашу територію занесло? Так треба ж слідкувати за штормовими попередженнями.

Ваш внесок у цю війну так само піде на смітник історії, як і ті дирижаблі міністерства охорони довкілля Росії, які запускатимуть після того, як закінчиться ваші безпілотники та повітряні змії міністерства велікой руской культури".

Нагадаємо: 24 квітня повідомлялося, що традиційні пожежі в Сибіру вже вдвічі більші, ніж торік, і стали безконтрольними, оскільки російські військові, які зазвичай борються з ними, зараз на війні в Україні.

30 квітня стало відомо, що у війні проти України Росія вже використовує безпілотні літальні апарати свого міністерства з надзвичайних ситуацій.