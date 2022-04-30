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Росія шпигує на Донеччині безпілотниками рятувальників - пресцентр ООС

Валентина РоманенкоСубота, 30 квітня 2022, 18:18
фото пресцентру ООС

У війні проти України Росія вже використовує безпілотні літальні апарати свого міністерства з надзвичайних справ.

Джерело: пресцентр операції Об'єднаних сил

Деталі: На Донеччині воїни-розвідники угруповання Об’єднаних сил успішно нищать ворожі багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси російських окупантів "Орлан-10".

На фото видно, що "пташка" належить МНС РФ.

Дослівно: "Видно, зовсім тяжко в окупантів зі своїми безпілотниками. Чекаємо тепер у небі на їхні бойові дельтаплани і тактичні повітряні кулі з повітряними зміями".

Нагадаємо: Останнім часом в Росії почастішали випадки пожеж на стратегічних об'єктах.

Також відзначалось, що нині традиційні пожежі в Сибіру вже вдвічі більші, ніж торік, і стали безконтрольними, оскільки російські військові, які зазвичай борються з ними, зараз на війні в Україні.

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Теми: війнаРосія
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