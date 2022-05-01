Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Червоний Хрест підтвердив дані про евакуацію з Маріуполя

Світлана КізіловаНеділя, 1 травня 2022, 17:47
Червоний Хрест підтвердив дані про евакуацію з Маріуполя
Маріуполь, фото Getty Images

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) співпрацює з Організацією Об’єднаних Націй в рамках операції з визволення людей з окупованого Росією Маріуполя, зокрема, з заводу "Азовсталь".

Джерело: CNN з посиланням на МКЧХ та речника ООН з гуманітарних питань Савіано Абреу

Деталі: Савіано Абреу зазначив, що операція по евакуації людей з "Азовсталі" проводиться за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста та у координації з українськими та російськими чиновниками.

Реклама:

Червоний Хрест у свою чергу повідомив – "операція з безпечного виходу триває", вона відбувається у координації з ООН та "сторонами конфлікту".

Колона для евакуації мирного населення виїхала 29 квітня, подолала близько 230 кілометрів і в суботу вранці за місцевим часом вже була біля заводу в Маріуполі.

Крім того, президент Володимир Зеленський також підтвердив, що розпочалася операція з евакуації цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "МКЧХ наполягає, що ніякі деталі операції не можна розголошувати, поки ситуація не дозволить це зробити, оскільки це може серйозно загрожувати безпеці як цивільного населення, так і гуманітарного конвою".

Нагадаємо:

1 травня стало відомо, що понад 50 цивільних прибули з Маріуполя до тимчасового центру для переміщених осіб у селі Безіменне у Донецькій області, яке перебуває під окупацією.

Теми: МаріупольевакуаціяЧервоний ХрестООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: