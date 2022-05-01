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Червоний Хрест підтвердив дані про евакуацію з Маріуполя

Світлана КізіловаНеділя, 1 травня 2022, 17:47
Маріуполь, фото Getty Images

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) співпрацює з Організацією Об’єднаних Націй в рамках операції з визволення людей з окупованого Росією Маріуполя, зокрема, з заводу "Азовсталь".

Джерело: CNN з посиланням на МКЧХ та речника ООН з гуманітарних питань Савіано Абреу

Деталі: Савіано Абреу зазначив, що операція по евакуації людей з "Азовсталі" проводиться за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста та у координації з українськими та російськими чиновниками.

Червоний Хрест у свою чергу повідомив – "операція з безпечного виходу триває", вона відбувається у координації з ООН та "сторонами конфлікту".

Колона для евакуації мирного населення виїхала 29 квітня, подолала близько 230 кілометрів і в суботу вранці за місцевим часом вже була біля заводу в Маріуполі.

Крім того, президент Володимир Зеленський також підтвердив, що розпочалася операція з евакуації цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Дослівно: "МКЧХ наполягає, що ніякі деталі операції не можна розголошувати, поки ситуація не дозволить це зробити, оскільки це може серйозно загрожувати безпеці як цивільного населення, так і гуманітарного конвою".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

1 травня стало відомо, що понад 50 цивільних прибули з Маріуполя до тимчасового центру для переміщених осіб у селі Безіменне у Донецькій області, яке перебуває під окупацією.

Теми: МаріупольевакуаціяЧервоний ХрестООН
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