Харківщина: у Золочеві чоловік загинув від російського снаряду у своєму будинку
Неділя, 1 травня 2022, 20:19
У Золочеві на Харківщині російський снаряд убив чоловіка в його власному будинку.
Джерело: очільник Золочівської громади Віктор Коваленко в коментарі "Суспільному"
Пряма мова Коваленка: "Пряме влучання у будинок. Загинув чоловік 1951 року народження, який був всередині".
Деталі: Мер містечка додав, що всього російські окупанти обстрілами зруйнували чотири будинки, ще шість пошкоджено.
Також снаряди влучили в храм Вознесіння Господнього, яка належить Українській православній церкві Московського патріархату.
Ворожі обстріли відбувалися близько 18:00.
Передісторія:
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- У неділю 1 травня російські окупанти також обстріляли Богодухів на Харківщині. Унаслідок обстрілів загинула жінка, ще двоє дістали поранення.
- У першій половині 1 травня росіяни здійснили три артилерійські удари по Харкову, від чого постраждав один чоловік. У військовій адміністрації застерегли містян не виходити з укриттів, хоча ворог дещо зменшив інтенсивність обстрілів.