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Харківщина: у Золочеві чоловік загинув від російського снаряду у своєму будинку

Денис КарловськийНеділя, 1 травня 2022, 20:19
Харківщина: у Золочеві чоловік загинув від російського снаряду у своєму будинку
пожежники ліквідують наслідки російських обстрілів по селищу. фото: віктор коваленко

У Золочеві на Харківщині російський снаряд убив чоловіка в його власному будинку.

Джерело: очільник Золочівської громади Віктор Коваленко в коментарі "Суспільному"

Пряма мова Коваленка: "Пряме влучання у будинок. Загинув чоловік 1951 року народження, який був всередині".

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Деталі: Мер містечка додав, що всього російські окупанти обстрілами зруйнували чотири будинки, ще шість пошкоджено.

Також снаряди влучили в храм Вознесіння Господнього, яка належить Українській православній церкві Московського патріархату.

Ворожі обстріли відбувалися близько 18:00.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: віктор коваленко
 
фото: віктор коваленко
 
фото: віктор коваленко
 
фото: віктор коваленко

Передісторія:

  • У неділю 1 травня російські окупанти також обстріляли Богодухів на Харківщині. Унаслідок обстрілів загинула жінка, ще двоє дістали поранення.
  • У першій половині 1 травня росіяни здійснили три артилерійські удари по Харкову, від чого постраждав один чоловік. У військовій адміністрації застерегли містян не виходити з укриттів, хоча ворог дещо зменшив інтенсивність обстрілів.

Теми: Харківська областьобстрілРосіявійна
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