Харківщина: у Золочеві чоловік загинув від російського снаряду у своєму будинку

У Золочеві на Харківщині російський снаряд убив чоловіка в його власному будинку.

Джерело: очільник Золочівської громади Віктор Коваленко в коментарі "Суспільному"

Пряма мова Коваленка: "Пряме влучання у будинок. Загинув чоловік 1951 року народження, який був всередині".

Деталі: Мер містечка додав, що всього російські окупанти обстрілами зруйнували чотири будинки, ще шість пошкоджено.

Також снаряди влучили в храм Вознесіння Господнього, яка належить Українській православній церкві Московського патріархату.

Ворожі обстріли відбувалися близько 18:00.

фото: віктор коваленко

фото: віктор коваленко

фото: віктор коваленко

фото: віктор коваленко

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