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Як евакуювали цивільних із оточеної "Азовсталі". Захисники показали відео

Світлана КізіловаНеділя, 1 травня 2022, 21:18

Полк "Азов" надав унікальні кадри нинішньої операції з порятунку людей в Маріуполі.

Джерело: голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія

Пряма мова: "Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак.

Надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк "Азов", Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук. Дякуємо за підтримку ООН і Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Багато людей працювали для того, щоб це стало можливим. Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей".

Передісторія: Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що розпочалася евакуація цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі, за сприяння ООН.

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Теми: МаріупольевакуаціяАзов окупація
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