На сході за день відбили 10 атак, за тиждень – більше 60

На Донецькому та Луганському напрямках у неділю військові ООС відбили 10 атак ворога, а також знищили десятки одиниць техніки противника.

Джерело: Операція об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Українські захисники знищили 2 танка, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів".

Деталі: Водночас бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 5 ворожих атак. Також було виявлено місце зберігання боєкомплекту окупантів, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневого ураження.

В результаті боїв бійцями угруповання було знищено: 57 чоловік особового складу ворога, 1 танк, 5 БМП, 5 БТР, 2 МТЛБ, 6 артилерійських систем, 3 АТТ і 4 БПЛА.

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Загалом за тиждень військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки, а також знищили 45 танків, 43 артилерійські системи, 4 одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, 6 бойових спеціальних машин, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі 8 паливозаправників та 4 зенітні установки ворога.

Підрозділами ППО збито 6 літаків, 32 безпілотні літальні апарати та 2 крилаті ракети російських окупантів.