Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На сході за день відбили 10 атак, за тиждень – більше 60

Катерина ТищенкоНеділя, 1 травня 2022, 22:17
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому та Луганському напрямках у неділю військові ООС відбили 10 атак ворога, а також знищили десятки одиниць техніки противника.

Джерело: Операція об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Українські захисники знищили 2 танка, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів".

Деталі: Водночас бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 5 ворожих атак. Також було виявлено місце зберігання боєкомплекту окупантів, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневого ураження.

В результаті боїв бійцями угруповання було знищено: 57 чоловік особового складу ворога, 1 танк, 5 БМП, 5 БТР, 2 МТЛБ, 6 артилерійських систем, 3 АТТ і 4 БПЛА.

Загалом за тиждень військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки, а також знищили 45 танків, 43 артилерійські системи, 4 одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, 6 бойових спеціальних машин, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі 8 паливозаправників та 4 зенітні установки ворога.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділами ППО збито 6 літаків, 32 безпілотні літальні апарати та 2 крилаті ракети російських окупантів.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
Головне сьогодні

WP: Західна зброя, що надійшла в Україну, змінить хід війни

відеоРФ: У Бєлгородській області чули "розриви"

Лавров визнав, що "переможних" успіхів армії РФ до 9 травня не очікується

Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову – The Times

відеоЯк евакуювали цивільних із оточеної "Азовсталі". Захисники показали відео

Шольц запросить Індію на саміт G7, щоб змінити ставлення до Путіна

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
На сході бійці ООС відбили 14 атак, знищили десятки одиниць техніки
На сході сили ООС відбили 6 атак і знищили десятки одиниць техніки окупантів
На сході ЗСУ знищили десятки одиниць техніки РФ і збили винищувач
Останні новини
07:48
Угорщина пригрозила заблокувати нафтове ембарго проти РФ
07:47
Глава МЗС Німеччини виступила за нафтові санкції проти РФ
07:33
Росіяни перекинули сили з Маріупольського напрямку під Попасну – зведення Генштабу
07:18
Фінляндія хоче відгородитися від Росії парканом
06:20
оновленоЕвакуацію з Маріуполя продовжено і розширено
04:55
Над Сумщиною помітили ворожий безпілотник
04:00
WP: Західна зброя, що надійшла в Україну, змінить хід війни
03:05
відеоРФ: У Бєлгородській області чули "розриви"
02:18
Російський літак порушив повітряний простір Данії та Швеції, вони викликають послів РФ
01:15
ООН: У портах України заблоковані 4,5 млн тонн зерна
Усі новини...