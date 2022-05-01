Лавров визнав, що "переможних" успіхів армії РФ до 9 травня не очікується

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російські військові не будуть "штучно підганяти" військові дії в Україні під якусь дату, включаючи День перемоги 9 травня. При цьому Москва хоче, щоб Україна добровільно припинила спротив.

Джерело: Лавров в інтерв'ю італійської телекомпанії "Медіасет", цитати з якого публікують РИА Новости та ТАСС

Деталі: Російський високопосадовець анонсував, що РФ "урочисто відзначатиме 9 травня".

При цьому він додав, що темпи наступу на території України "не залежать від дат", а провал путінської "спецоперації" він спробував пояснити тим, що російська армія нібито "мінімізує будь-які ризики" для українських громадян та російських військових.

Втрати Росії у війні з Україною станом на 1 травня Інфографіка УП

Російський міністр нагадав, що "в Радянському Союзі була традиція - обов'язково до якогось свята зробити щось велике, гучне", і дав зрозуміти, що до 9 травня 2022 року армія РФ нічого подібного не зробить.

Жителів заблокованого Росією Маріуполя, які ховаються від бомбардувань армії РФ у підвалах "Азовсталі", Лавров назвав ймовірними "західними офіцерами та найманцями".

Також Лавров говорив і про президента Володимира Зеленського. За його словами, російська сторона не вимагає, щоб Зеленський здався, але вимагає, щоб президент України наказав армії і українцям "припинити спротив".

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