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Лавров визнав, що "переможних" успіхів армії РФ до 9 травня не очікується

Світлана КізіловаНеділя, 1 травня 2022, 23:20
Лавров визнав, що переможних успіхів армії РФ до 9 травня не очікується
Сергій Лавров та Володимир Путін, фото Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російські військові не будуть "штучно підганяти" військові дії в Україні під якусь дату, включаючи День перемоги 9 травня. При цьому Москва хоче, щоб Україна добровільно припинила спротив.

Джерело: Лавров в інтерв'ю італійської телекомпанії "Медіасет", цитати з якого публікують РИА Новости та ТАСС

Деталі: Російський високопосадовець анонсував, що РФ "урочисто відзначатиме 9 травня".

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При цьому він додав, що темпи наступу на території України "не залежать від дат", а провал путінської "спецоперації" він спробував пояснити тим, що російська армія нібито "мінімізує будь-які ризики" для українських громадян та російських військових.

Втрати Росії у війні з Україною станом на 1 травня
Втрати Росії у війні з Україною станом на 1 травня
Інфографіка УП

Російський міністр нагадав, що "в Радянському Союзі була традиція - обов'язково до якогось свята зробити щось велике, гучне", і дав зрозуміти, що до 9 травня 2022 року армія РФ нічого подібного не зробить.

Жителів заблокованого Росією Маріуполя, які ховаються від бомбардувань армії РФ у підвалах "Азовсталі", Лавров назвав ймовірними "західними офіцерами та найманцями".

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Також Лавров говорив і про президента Володимира Зеленського. За його словами, російська сторона не вимагає, щоб Зеленський здався, але вимагає, щоб президент України наказав армії і українцям "припинити спротив".

Нагадаємо:

  • Російські окупанти через втрати на полі бою були змушені планувати меншу кількість військової техніки на параді в Москві. Водночас, ворог нагнав підкріплення на Харківщину і намагається посилити тиск на Донбасі.
  • Втрати РФ у війні з Україною становлять вже 23 тисячі особового складу, близько 200 літаків і понад 1 тисячу танків.

Теми: ЛавровЗеленський9 травнявійна
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