Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Японія запровадила санкції проти Мішустіна і компаній з "оборонки" РФ

Анастасія КалатурВівторок, 10 травня 2022, 06:15
Японія запровадила санкції проти Мішустіна і компаній з оборонки РФ
ФОТО: GETTY

Японія оголосила про нові санкції проти  Росії, зокрема вони спрямовані на прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та компанії оборонного сектора.

Джерело: Reuters, BBC Росія

Деталі: Мова йде про заборону експорту деяких товарів підсанкційним групам та заморожування активів низки російських чиновників та представників так званих "ЛДНР".

Реклама:

Окрім Мішустіна, у санкційному списку ще близько 130 осіб, зокрема заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв та родичі близького до російського президента Володимира Путіна бізнесмена Геннадія Тимченка.

Під санкції також потрапили 70 компаній, у тому числі концерн  "Алмаз-Антей", корпорації "Тактичне ракетне озброєння", Всеросійський науково-дослідний інститут "Еталон".

Нагадаємо: Загалом у японські списки санкцій входить понад 700 громадян Росії та Білорусі і понад 200 організацій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЯпоніясанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Японія
Японія зіллє понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води з Фукусіми в океан
Прем’єр Японії анонсував допомогу Україні на 7 мільярдів доларів
Японський Uniqlo вийшов з РФ, відмовившись від оренди приміщень для всіх своїх магазинів
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: