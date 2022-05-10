Японія запровадила санкції проти Мішустіна і компаній з "оборонки" РФ

Японія оголосила про нові санкції проти Росії, зокрема вони спрямовані на прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та компанії оборонного сектора.

Джерело: Reuters, BBC Росія

Деталі: Мова йде про заборону експорту деяких товарів підсанкційним групам та заморожування активів низки російських чиновників та представників так званих "ЛДНР".

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Окрім Мішустіна, у санкційному списку ще близько 130 осіб, зокрема заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв та родичі близького до російського президента Володимира Путіна бізнесмена Геннадія Тимченка.

Під санкції також потрапили 70 компаній, у тому числі концерн "Алмаз-Антей", корпорації "Тактичне ракетне озброєння", Всеросійський науково-дослідний інститут "Еталон".

Нагадаємо: Загалом у японські списки санкцій входить понад 700 громадян Росії та Білорусі і понад 200 організацій.