Япония ввела санкции против Мишустина и компаний из "оборонки" РФ

Япония объявила о новых санкциях против России, в частности, они направлены на премьер-министра Михаила Мишустина и компании оборонного сектора.

Источник: Reuters, BBC Россия

Детали: Речь идет о запрете экспорта некоторых товаров подсанкционным группам и замораживании активов ряда российских чиновников и представителей так называемых "ЛДНР".

Кроме Мишустина, в санкционном списке еще около 130 человек, в том числе заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев и родственники близкого российскому президенту Владимиру Путину бизнесмена Геннадия Тимченко.

Под санкции также попали 70 компаний, в том числе концерн "Алмаз-Антей", корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Всероссийский научно-исследовательский институт "Эталон".

Напомним: Всего в японские списки санкций входят более 700 граждан России и Беларуси и более 200 организаций.