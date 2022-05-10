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Зведення Генштабу: Росіяни можуть планувати диверсії на хімічних об’єктах

Анастасія КалатурВівторок, 10 травня 2022, 06:56

Є ймовірність диверсій росіян на обʼєктах хімічної промисловості України, аби звинуватити в цьому ЗСУ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці підрозділів у східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу "Азовсталь".

Є застосування артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення. Досі  висока ймовірність ракетних ударів по всій території України.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі  прикривають ділянки кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ворог продовжує посилено охороняти ділянки   кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв із  реактивних систем залпового вогню райони прикордонних населених пунктів Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області.

Очікується продовження демонстраційних дій противником вздовж ділянки державного кордону  для сковування дій ЗСУ та недопущення їх перегрупування на інші напрямки.

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На Слобожанському напрямку ворог підтримує у повній готовності до застосування визначені сили та засоби ППО на території Бєлгородської області. Продовжує зосереджувати зусилля на обороні   рубежів для недопущення просування наших військ у напрямку державного кордону. Проводить повітряну розвідку.

На Ізюмському напрямку противник поповнював боєприпаси, пальне та матеріально-технічні засоби.

Противник продовжує підготовку до наступу в напрямках   Лимана та Сєвєродонецька.

Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області.

В Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу "Азовсталь". Тривають бойові дії.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли наших військ. Веде підготовку до відновлення штурму для покращення тактичного положення.

Корабельні угруповання ворога продовжують ізолювати райони   бойових дій, ведення розвідки, завдання ракетних ударів, підтримку підрозділів на Приморському напрямку та блокування цивільного судноплавства.

За попередню добу на території Донецької та Луганської областей відбито пʼятнадцять атак ворога, знищено один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобіля ворога.

Теми: Генштабвійна
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