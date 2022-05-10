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Сводка Генштаба: Россияне могут планировать диверсии на химических объектах

Анастасия КалатурВторник, 10 мая 2022, 06:56

Есть возможность диверсий россиян на объектах химической промышленности Украины, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Основные усилия авиационной группировки противник сосредоточивает на поддержке подразделений в восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь".

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Есть применение артиллерии практически вдоль всей линии столкновения. До сих пор высока вероятность ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси прикрывают участки границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении враг продолжает усиленно охранять участки границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из реактивных систем залпового огня районы пограничных населенных пунктов Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области.

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Ожидается продолжение демонстрационных действий противником вдоль участка госграницы для сковывания действий ВСУ и недопущения их перегруппировки на другие направления.

На Слобожанском направлении враг поддерживает в полной готовности к применению определенные силы и средства ПВО на территории Белгородской области. Продолжает сосредоточивать усилия на обороне рубежей для недопущения продвижения наших войск в направлении государственной границы. Проводит воздушную разведку.

На Изюмском направлении противник пополнял боеприпасы, горючее и материально-технические средства.

Противник продолжает подготовку к наступлению в направлениях Лимана и Северодонецка.

Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкий район Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.

В Мариуполе враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь". Продолжаются боевые действия.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы наших войск. Готується  к восстановлению штурма для улучшения тактического положения.

Корабельные группировки врага продолжают изолировать районы боевых действий, ведение разведки, нанесение ракетных ударов, поддержку подразделений на Приморском направлении и блокировку гражданского судоходства.

За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей отбиты пятнадцать атак врага, уничтожены один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

Темы: Генштабвойна
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