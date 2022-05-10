Регіони: "приліт" у Лисичанський НПЗ, обстріли Первомайського, "Азовсталь" тримається

Ніч на 10 травня була відносно спокійною для Харкова, у Донецькій та Луганській областях тривають важкі бої, у Миколаївській області росіяни обстріляли містечко Первомайське й ще кілька сіл, в Одесі ракетним ударом 9 травня знищено торговий центр і склад.

Джерело: оперативні дані голів областей станом на 8-му ранку вівторка 10 травня

Деталі: На Дніпропетровщині ніч із постійними тривогами. Під ранок знову обстріляли Зеленодольську громаду з артилерії. Зачепило кілька будинків у населеному пункті цієї громади. Постраждалих станом на зараз немає. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Реклама:

Харків: ніч порівняно була спокійною, протягом доби – один постраждалий внаслідок обстрілів в Слобідському районі міста.

Окупанти обстрілювали Харківський та Балаклійський райони – 4 поранених.

У Циркунах загинули троє людей, дві жінки підірвалися на розтяжці.

ВІДЕО ДНЯ

Ізюм – тривають бої.

Луганщина: епіцентр боїв перемістився у район Білогорівки (між Попасною та Лисичанськом), обстріли Сєвєродонецька та Лисичанська тривають.

"Приліт" на Лисичанський НПЗ – загоряння установки отримання елементарної сірки та низької прокладки нафтопроводу станції змішування бензинів, площа пожежі 360 кв.м. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Донеччина: важкі бої поблизу Лиману, в районі м.Мар‘їнка та с.Новомихайлівка.

У Мар'їнці – значні руйнування цивільної інфраструктури. Документувати пошкодження не можливе через постійні обстріли.

У Авдіївці: звечора та зранку – артилерійські обстріли, прямі влучання у багатоповерхівки. Вночі – два авіаційні удари. Станом на 08:00 обстріли продовжуються.

Не припиняються й обстріли Торецька, селищ Залізне та Нью-Йорк.

У Нью-Йорку 9 травня згоріла одна з небагатьох істричних пам'яток – паровий млин Петера Дікка. Пам'ятка пережила дві світові війни.

У Маріуполі окупанти провели акцію до 9 травня, розгорнули 300-метрову "колорадську" стрічку.

Військові на "Азовсталі" тримаються.

Одеська область: ввечері 9 травня було випущено ракети по місту Одеса. Зруйновано торговий центр та склад готової продукції широкого споживання. Одна людина загинула, п’ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу. Детальна інформація щодо інших ушкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

На Херсонщині окупанти влаштували святкування 9 травня. Як зазначають в обласній адміністрації, "масовку складали самі окупанти та актори з Криму і ДНР"..

Протягом дня та ночі на Херсонщині було чути низку вибухів. Найгарячіша ситуація у населених пунктах, які межують із сусідніми областями.

На території області залишаються десятки сіл та селищ, які з перших днів війни залишаються без світла і води.

Миколаївщина: близько десятої вечора в районі села Білозірка були обстріли.

Усю ніч обстрілювали смт Первомайське. Внаслідок обстрілу загинув 81-річний мешканець, була пожежа, горіли в більшості гаражі. Первомайську СТГ обстрілювали усю ніч. На ранок тихо.

Приблизно до третьої ранку тривали обстріли села Лимани (Галицинівська СТГ Миколаївського району). Три будинки знищено, постраждалих немає.

Також ввечері обстріляли село Баловне (Костянтинівська СТГ). Є руйнація приватних будинків, вийшла з ладу електропідстанція.

В Широківській громаді були обстріли вдень з 14 до 16:00 та близько першої години ночі. За попередніми даними потраплянь в об‘єкти інфраструктури не було, потерпілих немає.

Відносно спокійно ніч минула в решті областей України.