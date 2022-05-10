Регионы: "прилет" в Лисичанский НПЗ, обстрелы Первомайского, "Азовсталь" держится

Ночь на 10 мая была относительно спокойной для Харькова, в Донецкой и Луганской областях продолжаются тяжелые бои, в Николаевской области россияне обстреляли городок Первомайское и еще несколько сел, в Одессе ракетным ударом 9 мая уничтожен торговый центр и склад.

Источник: оперативные данные глав областей по состоянию на 8 утра вторника 10 мая

Детали: В Днепропетровской области ночь с постоянными тревогами. Под утро снова обстреляли Зеленодольскую общину из артиллерии. Задело несколько домов в населенном пункте этой общины. Пострадавших по состоянию на данный момент нет. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

Реклама:

Харьков: ночь сравнительно была спокойной, в течение суток – один пострадавший в результате обстрелов в Слободском районе города.

Оккупанты обстреливали Харьковский и Балаклейский районы – 4 раненых.

В Циркунах погибли три человека, две женщины подорвались на растяжке.

ВИДЕО ДНЯ

Изюм – продолжаются бои.

Луганщина: эпицентр боев переместился в район Белогоровки (между Попасной и Лисичанском), обстрелы Северодонецка и Лисичанска продолжаются.

Прилет на Лисичанский НПЗ – возгорание установки получения элементарной серы и низкой прокладки нефтепровода станции смешивания бензинов, площадь пожара 360 кв.м. Подробная информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Донетчина: тяжелые бои близ Лимана, в районе г. Марьинка и с. Новомихайловка.

В Марьинке – значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Документировать повреждение невозможно из-за постоянных обстрелов.

В Авдеевке: с вечера и с утра – артиллерийские обстрелы, прямые попадания в многоэтажки. Ночью – два авиационных удара. По состоянию на 08.00 обстрелы продолжаются.

Не прекращаются и обстрелы Торецка, поселков Железное и Нью-Йорк.

В Нью-Йорке 9 мая сгорела одна из немногих исторических достопримечательностей – паровая мельница Петера Дикка. Памятник пережил две мировые войны.

В Мариуполе оккупанты провели акцию к 9 мая, развернули 300-метровую "колорадскую" ленту.

Военные на "Азовстали" держатся.

Одесская область: вечером 9 мая были выпущены ракеты по городу Одесса. Разрушены торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления. Один человек погиб, пятеро раненых доставлены в больницу, им оказана помощь. Подробная информация о других повреждениях и возможных пострадавших уточняется.

В Херсонской области оккупанты устроили празднование 9 мая. Как отмечают в областной администрации, "массовку составляли сами оккупанты и актеры из Крыма и ДНР".

В течение дня и ночи в Херсонской области было слышно ряд взрывов. Самая горячая ситуация – в населенных пунктах, граничащих с соседними областями.

На территории области остаются десятки сел и поселков, которые с первых дней войны остаются без света и воды.

Николаевская область: около десяти вечера в районе села Белозерка были обстрелы.

Всю ночь обстреливали пгт Первомайское. В результате обстрела погиб 81-летний житель, был пожар, горели преимущественно гаражи. Первомайскую общину обстреливали всю ночь. Наутро тихо.

Приблизительно до трех утра продолжались обстрелы села Лиманы (Галицыновская теробщина Николаевского района). Три дома уничтожены, пострадавших нет.

Также вечером обстреляли село Баловное (Константиновская община). Есть разрушение частных домов, вышла из строя электроподстанция.

В Широковской общине были обстрелы днем ​​с 14 до 16:00 и около часу ночи. По предварительным данным, попаданий в объекты инфраструктуры не было, пострадавших нет.

Относительно спокойно ночь прошла в остальных областях Украины.