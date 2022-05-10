Розвідка Британії: РФ недооцінила опір України, це призвело до непосильних втрат

Британська розвідка заявила, що недооцінка українського опору і понесені через це втрати не дозволили Володимиру Путіну 9 травня оголосити про військові успіхи своєї армії в Україні.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, пише "Європейська правда".

"Недооцінка Росією українського опору та планування за "найкращим сценарієм" призвели до очевидних оперативних невдач, не давши президенту Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді в День перемоги 9 травня", – йдеться в огляді.

Як припускає британська розвідка, російський план вторгнення, швидше за все, був заснований на помилковому припущенні, що армія РФ зустріне обмежений опір і зможе швидко оточити населені пункти.

Зазначається, що це припущення змусило російські війська спробувати провести початковий етап операції з легким підходом, призначеним для досягнення швидкої перемоги з мінімальними втратами.

"Цей прорахунок призвів до непосильних втрат і подальшого зниження оперативної спрямованості Росії", – йдеться в огляді.