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Разведка Британии: РФ недооценила сопротивление Украины, это привело к непосильным потерям

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 09:15
Twitter Ministry of Defence

Британская разведка заявила, что недооценка украинского сопротивления и понесенные из-за этого потери не позволили Владимиру Путину 9 мая объявить о военных успехах своей армии в Украине.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

"Недооценка Россией украинского сопротивления и планирования по "лучшему сценарию" привели к очевидным оперативным неудачам, не дав президенту Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в День победы 9 мая", – говорится в обзоре.

Как предполагает британская разведка, российский план вторжения скорее всего был основан на ошибочном предположении, что армия РФ встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить населенные пункты.

Отмечается, что предположение заставило российские войска попытаться провести начальный этап операции с легким подходом, предназначенным для достижения скорой победы с минимальными потерями.

"Этот просчет привел к непосильным потерям и дальнейшему снижению оперативной направленности России", – говорится в обзоре.

 

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Темы: Росcиявойнаразведкапразднования
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