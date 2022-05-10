Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии: РФ недооценила сопротивление Украины, это привело к непосильным потерям

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 09:15
Разведка Британии: РФ недооценила сопротивление Украины, это привело к непосильным потерям
Twitter Ministry of Defence

Британская разведка заявила, что недооценка украинского сопротивления и понесенные из-за этого потери не позволили Владимиру Путину 9 мая объявить о военных успехах своей армии в Украине.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

"Недооценка Россией украинского сопротивления и планирования по "лучшему сценарию" привели к очевидным оперативным неудачам, не дав президенту Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в День победы 9 мая", – говорится в обзоре.

Реклама:

Как предполагает британская разведка, российский план вторжения скорее всего был основан на ошибочном предположении, что армия РФ встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить населенные пункты.

Отмечается, что предположение заставило российские войска попытаться провести начальный этап операции с легким подходом, предназначенным для достижения скорой победы с минимальными потерями.

"Этот просчет привел к непосильным потерям и дальнейшему снижению оперативной направленности России", – говорится в обзоре.

ВИДЕО ДНЯ
 

Темы: Росcиявойнаразведкапразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Росcия
Появились новые спутниковые снимки уничтоженных Ил-76 под Псковом
Губернатор заявил о "неопознанном объекте" над российским Псковом
Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ
Последние новости
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
Все новости...
Реклама: