Спікерка Бундестагу виступила за швидке приєднання України до ЄС

Спікерка Бундестагу Бербель Бас після візиту до Києва виступила за прискорення процесу надання членства в ЄС Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в ефірі ZDF.

Вона закликала прискорити процедури, "щоб можна було дати перспективу" членства.

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"Це дуже, дуже важливо для України: щоб вони отримали дорожню карту, графік", - сказала Бас. За її словами, це дасть зрозуміти, коли Україна відповідатиме критеріям вступу.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше знизив очікування України щодо швидкого вступу до ЄС. Процес може зайняти "десятки років", сказав Макрон у своїй промові в Європейському парламенті в Страсбурзі в понеділок. Натомість він виступив за посилення співпраці з Києвом.

"Сподіваюся, що це не займе десятки років", – зазначила Бербель Бас.

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Вона заявила, що оптимістично налаштована, "оскільки ми всі хочемо, щоб Україну прийняли до ЄС, то зараз все буде прискорено".

Як повідомлялося, Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

28 лютого, за чотири дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до Євросоюзу та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочати процедуру.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.