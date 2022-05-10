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Спикер Бундестага выступила за скорейшее присоединение Украины к ЕС

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 09:24

Спикер Бундестага Бербель Бас после визита в Киев выступила за ускорение процесса предоставления членства в ЕС Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в эфире ZDF.

Она призвала ускорить процедуры, "чтобы можно было дать перспективу" членству.

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"Это очень, очень важно для Украины: чтобы они получили дорожную карту, график", – сказала Бас. По ее словам, это даст понять, когда Украина будет отвечать критериям вступления.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее снизил ожидания Украины по поводу быстрого вступления в ЕС. Процесс может занять "десятки лет", сказал Макрон в своем выступлении в Европейском парламенте в Страсбурге в понедельник. В то же время он выступил за усиление сотрудничества с Киевом.

"Надеюсь, что это не займет десятки лет", – отметила Бербель Басс.

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Она заявила, что оптимистично настроена, и "поскольку мы все хотим, чтобы Украину приняли в ЕС, то сейчас все будет ускорено".

Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

28 февраля, через четыре дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что Евросоюз, учитывая обстоятельства, сможет быстро начать процедуру.

Детально процедуру вступления Украины в ЕС читайте в статье Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину к членству в ЕС.

Темы: ГерманияУкраинаЕСевроинтеграция
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