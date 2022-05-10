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Росія у війні з Україною вже втратила 26 тисяч солдатів – Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 10 травня 2022, 09:32
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія за 76 днів війни в Україні втратила уже 26 тисяч своїх військових, 1 170 танків, 2 808 бойових броньованих машин та 519 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 26 000 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 170 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,
  • артилерійських систем – 519 (+6) од,
  • РСЗВ – 185 (+0) од,
  • засобів ППО – 87 (+0) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 158 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),
  • крилатих ракет – 94 (+0),
  • кораблів/катерів – 12 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1 980 (+10) од,
  • спеціальної техніки – 41 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку.

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Теми: Росіявійна
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