Росія у війні з Україною вже втратила 26 тисяч солдатів – Генштаб
Вівторок, 10 травня 2022, 09:32
Росія за 76 днів війни в Україні втратила уже 26 тисяч своїх військових, 1 170 танків, 2 808 бойових броньованих машин та 519 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05 орієнтовно склали:
- особового складу близько 26 000 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 170 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,
- артилерійських систем – 519 (+6) од,
- РСЗВ – 185 (+0) од,
- засобів ППО – 87 (+0) од,
- літаків – 199 (+0) од,
- гелікоптерів – 158 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),
- крилатих ракет – 94 (+0),
- кораблів/катерів – 12 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1 980 (+10) од,
- спеціальної техніки – 41 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку.
ВІДЕО ДНЯ