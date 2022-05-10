Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія у війні з Україною вже втратила 26 тисяч солдатів – Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 10 травня 2022, 09:32
Росія у війні з Україною вже втратила 26 тисяч солдатів – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія за 76 днів війни в Україні втратила уже 26 тисяч своїх військових, 1 170 танків, 2 808 бойових броньованих машин та 519 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу близько 26 000 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 170 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,
  • артилерійських систем – 519 (+6) од,
  • РСЗВ – 185 (+0) од,
  • засобів ППО – 87 (+0) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 158 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),
  • крилатих ракет – 94 (+0),
  • кораблів/катерів – 12 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1 980 (+10) од,
  • спеціальної техніки – 41 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Росія
У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина
"12 тисяч бійців, озброєні дельфінами і кротами, штурмували берег Криму": ССО потролили Міноборони РФ
П'ять українських кейсів для поневолених народів Росії
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: