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Россия в войне с Украиной уже потеряла 26 тысяч солдат – Генштаб

Ирина БалачукВторник, 10 мая 2022, 09:32
Россия в войне с Украиной уже потеряла 26 тысяч солдат – Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия за 76 дней войны в Украине потеряла уже 26 тысяч своих военных, 1 170 танков, 2 808 боевых бронированных машин и 519 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.05 ориентировочно составили:

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  • личного состава около 26 000 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 170 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2 808 (+44) ед,
  • артиллерийских систем – 519 (+6) ед,
  • РСЗО – 185 (+0) ед,
  • средств ПВО – 87 (+0) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 158 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),
  • крылатых ракет – 94 (+0),
  • кораблей/катеров – 12 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1 980 (+10) ед,
  • специальной техники – 41 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Авдеевском направлении.

Темы: Росcиявойна
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