Россия в войне с Украиной уже потеряла 26 тысяч солдат – Генштаб

Россия за 76 дней войны в Украине потеряла уже 26 тысяч своих военных, 1 170 танков, 2 808 боевых бронированных машин и 519 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.05 ориентировочно составили:

личного состава около 26 000 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 170 (+25) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2 808 (+44) ед,

артиллерийских систем – 519 (+6) ед,

РСЗО – 185 (+0) ед,

средств ПВО – 87 (+0) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 158 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),

крылатых ракет – 94 (+0),

кораблей/катеров – 12 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 1 980 (+10) ед,

специальной техники – 41 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Авдеевском направлении.