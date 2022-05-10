Россия в войне с Украиной уже потеряла 26 тысяч солдат – Генштаб
Вторник, 10 мая 2022, 09:32
Россия за 76 дней войны в Украине потеряла уже 26 тысяч своих военных, 1 170 танков, 2 808 боевых бронированных машин и 519 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.05 ориентировочно составили:
- личного состава около 26 000 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 170 (+25) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2 808 (+44) ед,
- артиллерийских систем – 519 (+6) ед,
- РСЗО – 185 (+0) ед,
- средств ПВО – 87 (+0) ед,
- самолетов – 199 (+0) ед,
- вертолетов – 158 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),
- крылатых ракет – 94 (+0),
- кораблей/катеров – 12 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 980 (+10) ед,
- специальной техники – 41 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Авдеевском направлении.
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