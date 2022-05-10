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Росіяни поранили в Україні 416 і убили 226 дітей

Ірина БалачукВівторок, 10 травня 2022, 10:02
Фото Арсена Федосенка зі сторінки Генштабу ЗСУ у Facebook

Понад 642 дитини постраждали від рук російських загарбників – за останню добу кількість померлих дітей не змінилась, але зросла кількість поранених.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Більше ніж 642 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 травня офіційне число дітей-жертв не змінилося – 226. Зросла кількість поранених – 416".

Деталі: В Офісі генпрокурора підкреслюють, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (139), Київській (116), Харківській (99), Чернігівській (68), Херсонській (46), Миколаївській (44), Луганській (44), Запорізькій (28), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у м. Києві (16).

Зокрема, 8 травня внаслідок ворожого обстрілу крилатими ракетами населеного пункту Нова Дофінівка на  Одещині отримала поранення 17-річна дівчина.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1657 закладів освіти, 132 з них зруйновані повністю.

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Теми: Українавійнадітижертви
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