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Россияне ранили в Украине 416 и убили 226 детей

Ирина БалачукВторник, 10 мая 2022, 10:02
Россияне ранили в Украине 416 и убили 226 детей
Фото Арсена Федосенко со страницы Генштаба ВСУ в Facebook

Более 642 детей пострадали от рук российских захватчиков – за последние сутки количество умерших детей не изменилось, но возросло количество раненых.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Более 642 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 10 мая официальное число детей-жертв не изменилось – 226. Возросло количество раненых – 416".

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Детали: В Офисе генпрокурора подчеркивают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (139), Киевской (116), Харьковской (99), Черниговской (68), Херсонской (46), Николаевской (44), Луганской (44), Запорожской (28), Сумской (17), Житомирской (15) областях и в г. Киеве (16).

В частности, 8 мая в результате вражеского обстрела крылатыми ракетами населенного пункта Новая Дофиновка в Одесской области получила ранение 17-летняя девушка.

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В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1657 учебных заведений, 132 из них разрушены полностью.

Темы: Украинавойнадетижертвы
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