Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німці готові поставити перші БМП Marder Україні за три тижні

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 10:31

За словами її керівника Арміна Паппергера, збройова компанія Rheinmetall незабаром зможе поставити Україні перші БМП Marder - якщо буде відповідне рішення уряду.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, він сказав в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

"Наприклад, ми могли б надати загалом 100 Marder у середньостроковій перспективі, перші були б готові за три тижні", – сказав Паппергер.

Реклама:

Rheinmetall почала працювати над машинами чотири тижні тому, хоча конкретного замовлення досі немає.

"Ми чекаємо на рішення федерального уряду. Але наразі є достатньо країн, які хочуть ці транспортні засоби, не лише Україна", – каже Паппергер.

28 квітня Бундестаг проголосував за документ, який закликає уряд розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння.

ВІДЕО ДНЯ

У Німеччині вже є згода уряду на поставку Україні зенітних самохідних установок Gepard.

Крім того, компанія Rheinmetall подала запит до уряду на передачу Україні 88 вживаних танків Leopard та сотні БМП Marder, а група Krauss-Maffei Wegmann подала запит щодо сотні САУ "Panzerhaubitze 2000".

Теми: НімеччинаУкраїназброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Німеччина
Шольц, як і хотів, отримав порцію мемів через фото з пов’язкою
Римський статут потрібно реформувати – Бербок
МЗС Німеччини: Гра Путіна із "зерновою угодою" є цинічною
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: