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Німці готові поставити перші БМП Marder Україні за три тижні

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 10:31

За словами її керівника Арміна Паппергера, збройова компанія Rheinmetall незабаром зможе поставити Україні перші БМП Marder - якщо буде відповідне рішення уряду.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, він сказав в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

"Наприклад, ми могли б надати загалом 100 Marder у середньостроковій перспективі, перші були б готові за три тижні", – сказав Паппергер.

Rheinmetall почала працювати над машинами чотири тижні тому, хоча конкретного замовлення досі немає.

"Ми чекаємо на рішення федерального уряду. Але наразі є достатньо країн, які хочуть ці транспортні засоби, не лише Україна", – каже Паппергер.

28 квітня Бундестаг проголосував за документ, який закликає уряд розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння.

У Німеччині вже є згода уряду на поставку Україні зенітних самохідних установок Gepard.

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Крім того, компанія Rheinmetall подала запит до уряду на передачу Україні 88 вживаних танків Leopard та сотні БМП Marder, а група Krauss-Maffei Wegmann подала запит щодо сотні САУ "Panzerhaubitze 2000".

Теми: НімеччинаУкраїназброявійна
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