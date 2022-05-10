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Немцы готовы поставить первые БМП Marder Украине через три недели

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 10:31

По словам ее руководителя Армина Паппергера, оружейная компания Rheinmetall в скором времени сможет поставить Украине первые БМП Marder – если будет соответствующее решение правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung.

"Например, мы могли бы предоставить в общей сложности 100 Marder в среднесрочной перспективе, первые были бы готовы через три недели", – сказал Паппергер.

Rheinmetall начала работать над машинами четыре недели назад, хотя конкретного заказа до сих пор нет.

"Мы ждем решения федерального правительства. Но сейчас достаточно стран, которые хотят эти транспортные средства, не только Украина", - говорит Паппергер.

28 апреля Бундестаг проголосовал за документ, призывающий правительство расширить и ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.

В Германии уже есть согласие правительства на поставку Украине зенитных самоходных установок Gepard.

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Кроме того, компания Rheinmetall подала запрос в правительство на передачу Украине 88 б/у танков Leopard и сотни БМП Marder, а группа Krauss-Maffei Wegmann подала запрос относительно сотни САУ "Panzerhaubitze 2000".

Темы: ГерманияУкраинаоружиевойна
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