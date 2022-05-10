Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Івано-Франківщина скорочує комендантську годину

Валентина РоманенкоВівторок, 10 травня 2022, 10:42

На території Івано-Франківщини зменшують тривалість комендантської години – триватиме з 23:00 до 5:00.

Джерело: голова Івано-Франківської ВЦА Світлана Онищук

Деталі: Повідомляється, що на черговому засіданні оперативного регіонального штабу 10 травня було ухвалено рішення про зміну комендантського часу.

Відтепер комендантська година на території області триватиме з 23:00 до 5:00.

Що передувало: Раніше на території Івано-Франківщини комендантська година діяла з 22:00 до 6:00.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Івано-Франківська областьвійна
Головне сьогодні

Палата представників США підтримала виділення Україні $40 млрд

Війна в Україні: армія РФ відстає на 2 тижні від планів Путіна – Пентагон

Російські губернатори масово складають повноваження через санкції – ЗМІ

фотоУ Німеччині арештували розкішну яхту соратника Путіна

Україна пройшла у фінал Євробачення-2022. Результати першого півфіналу

ВІДЕОЗеленський розказав, за що пам'ятатимуть Кравчука

Усі новини...
Івано-Франківська область
Внаслідок ракетного удару по об'єкту на Івано-Франківщині жертв немає
ЗСУ підтвердили ракетний удар на Франківщині, але не знають, чи це "Кинжал"
Мер Франківська просить людей, які живуть поруч з аеропортом, тимчасово переїхати
Останні новини
05:45
Палата представників США підтримала виділення Україні $40 млрд
05:27
Канада і Німеччина разом посилюватимуть економічну ізоляцію Росії
04:52
Радбез ООН розгляне гуманітарну ситуацію в Україні
03:55
Із Запорізької області окупанти вивозять у Крим зерно та овочі – ОВА
03:33
Через обстріли росіян на Запоріжжі загинула людина, ще 8 – у лікарні
02:58
Португалія розслідує передачу РФ інформації про українських біженців
02:35
Війна в Україні: армія РФ відстає на 2 тижні від планів Путіна – Пентагон
01:52
Південь: ЗСУ знищили 79 окупантів і 12 одиниць ворожої техніки
01:28
Російські губернатори масово складають повноваження через санкції – ЗМІ
00:52
Росія заявила, що за добу вивезла з України понад 1100 дітей
Усі новини...