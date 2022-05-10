Івано-Франківщина скорочує комендантську годину

На території Івано-Франківщини зменшують тривалість комендантської години – триватиме з 23:00 до 5:00.

Джерело: голова Івано-Франківської ВЦА Світлана Онищук

Деталі: Повідомляється, що на черговому засіданні оперативного регіонального штабу 10 травня було ухвалено рішення про зміну комендантського часу.

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Відтепер комендантська година на території області триватиме з 23:00 до 5:00.

Що передувало: Раніше на території Івано-Франківщини комендантська година діяла з 22:00 до 6:00.