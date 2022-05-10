Івано-Франківщина скорочує комендантську годину
Вівторок, 10 травня 2022, 10:42
На території Івано-Франківщини зменшують тривалість комендантської години – триватиме з 23:00 до 5:00.
Джерело: голова Івано-Франківської ВЦА Світлана Онищук
Деталі: Повідомляється, що на черговому засіданні оперативного регіонального штабу 10 травня було ухвалено рішення про зміну комендантського часу.
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Відтепер комендантська година на території області триватиме з 23:00 до 5:00.
Що передувало: Раніше на території Івано-Франківщини комендантська година діяла з 22:00 до 6:00.