Ивано-Франковская область сокращает комендантский час

На территории Ивано-Франковской области уменьшают продолжительность комендантского часа – будет длится с 23:00 до 5:00.

Источник: глава Ивано-Франковской ВЦА Светлана Онищук

Детали: Сообщается, что на очередном заседании оперативного регионального штаба 10 мая было принято решение об изменении комендантского времени.

Реклама:

Теперь комендантский час на территории области продлится с 23:00 до 5:00.

Что предшествовало: Ранее на территории Ивано-Франковской области комендантский час действовал с 22:00 до 6:00.