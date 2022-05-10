Ивано-Франковская область сокращает комендантский час
Вторник, 10 мая 2022, 10:42
На территории Ивано-Франковской области уменьшают продолжительность комендантского часа – будет длится с 23:00 до 5:00.
Источник: глава Ивано-Франковской ВЦА Светлана Онищук
Детали: Сообщается, что на очередном заседании оперативного регионального штаба 10 мая было принято решение об изменении комендантского времени.
Теперь комендантский час на территории области продлится с 23:00 до 5:00.
Что предшествовало: Ранее на территории Ивано-Франковской области комендантский час действовал с 22:00 до 6:00.
ВИДЕО ДНЯ