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Ивано-Франковская область сокращает комендантский час

Валентина РоманенкоВторник, 10 мая 2022, 10:42

На территории Ивано-Франковской области уменьшают продолжительность комендантского часа – будет длится с 23:00 до 5:00.

Источник: глава Ивано-Франковской ВЦА Светлана Онищук

Детали: Сообщается, что на очередном заседании оперативного регионального штаба 10 мая было принято решение об изменении комендантского времени.

Теперь комендантский час на территории области продлится с 23:00 до 5:00.

Что предшествовало: Ранее на территории Ивано-Франковской области комендантский час действовал с 22:00 до 6:00.

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Темы: Ивано-Франковская областьвойна
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