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Російські війська продовжують поливати вогнем "Азовсталь"

Валентина РоманенкоВівторок, 10 травня 2022, 10:56

Російські війська весь день 9 травня обстрілювали комбінат "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі і продовжують це робити зараз.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в telegram, полк "Азов"

Деталі: За словами радника, загарбників не зупиняє те, що на території заводу ще є цивільні. Ворог продовжує методично бомбити і обстрілювати українців.

Пряма мова: "Маріуполь. Азовсталь. В укриттях окрім військових залишаються не менш 100 цивільних. Однак, це не зменшує щільності атак окупантів.

Важка артилерія та авіація цілий день продовжували обстріли заводу. Спроби штурму по землі і далі виявляються невдалими. Тому знову місто чує канонаду".

Оновлено: Полк "Азов" уточнює, що за минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.

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Також не припиняє працювати ворожа корабельна та ствольна артилерія, РСЗВ, УР-77, танки та інше.

Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти.

Теми: Маріупольвійна
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