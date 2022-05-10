Российские войска продолжают поливать огнем "Азовсталь"

Российские войска 9 мая обстреливали комбинат "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе и продолжают это делать сейчас.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, полк "Азов"

Детали: По словам советника, захватчиков не останавливает то, что на территории завода еще гражданские лица. Враг продолжает методично бомбить и обстреливать украинцев.

Прямая речь: "Мариуполь. Азовсталь. В укрытиях кроме военных остаются не менее 100 гражданских. Однако это не уменьшает плотности атак оккупантов.

Тяжелая артиллерия и авиация целый день продолжали обстрелы завода. Попытки штурма по земле и дальше оказываются неудачными. Поэтому снова город слышит канонаду".

Обновлено: Полк "Азов" уточняет, что за минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую защищают защитники Мариуполя, было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков.

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Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, УР-77, танки и прочее.

Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты.