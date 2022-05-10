Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские войска продолжают поливать огнем "Азовсталь"

Валентина РоманенкоВторник, 10 мая 2022, 10:56

Российские войска 9 мая обстреливали комбинат "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе и продолжают это делать сейчас.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, полк "Азов"

Детали: По словам советника, захватчиков не останавливает то, что на территории завода еще гражданские лица. Враг продолжает методично бомбить и обстреливать украинцев.

Прямая речь: "Мариуполь. Азовсталь. В укрытиях кроме военных остаются не менее 100 гражданских. Однако это не уменьшает плотности атак оккупантов.

Тяжелая артиллерия и авиация целый день продолжали обстрелы завода. Попытки штурма по земле и дальше оказываются неудачными. Поэтому снова город слышит канонаду".

Обновлено: Полк "Азов" уточняет, что за минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую защищают защитники Мариуполя, было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков.

ВИДЕО ДНЯ

Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, УР-77, танки и прочее.

Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты.

Темы: Мариупольвойна
Главное сегодня

Палата представителей США поддержала выделение Украине $40 млрд

Война в Украине: армия РФ отстает на 2 недели от планов Путина – Пентагон

Российские губернаторы массово складывают полномочия из-за санкций – СМИ

В Германии арестовали роскошную яхту соратника Путина

Украина прошла в финал Евровидения-2022. Результаты первого полуфинала

ВИДЕОЗеленский рассказал, за что будут помнить Кравчука

Все новости...
Мариуполь
Обстрелы "Азовстали": есть раненные, защитники потеряли связь с госпиталем
Государство ищет пути для спасения защитников из "Азовстали" – НГУ
На "Азовстали" остается более сотни гражданских – глава ОВА
Последние новости
05:45
Палата представителей США поддержала выделение Украине $40 млрд
05:27
Канада и Германия будут вместе усиливать экономическую изоляцию России
04:52
Совбез ООН рассмотрит гуманитарную ситуацию в Украине
03:55
Из Запорожской области оккупанты вывозят в Крым зерно и овощи – ОВА
03:33
Из-за обстрелов россиян на Запорожье погиб человек, еще 8 – в больнице
02:58
Португалия расследует передачу РФ информации об украинских беженцах
02:35
Война в Украине: армия РФ отстает на 2 недели от планов Путина – Пентагон
01:52
Юг: ВСУ уничтожили 79 оккупантов и 12 единиц вражеской техники
01:28
Российские губернаторы массово складывают полномочия из-за санкций – СМИ
00:52
Россия заявила, что за сутки вывезла из Украины более 1100 детей
Все новости...