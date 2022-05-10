Глава МЗС Литви: Усунення Путіна від влади – єдиний спосіб вберегти Захід від загроз

Головний дипломат Литви заявив, що відсторонення президента Росії Владіміра Путіна від влади є єдиним способом захистити Захід і його союзників від майбутніх загроз з боку Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", Габріелюс Ландсбергіс заявив в інтерв’ю Associated Press.

За словами Ландсбергіса, щорічна промова Путіна до Дня перемоги була "неприємною" і "похмурі обличчя" генералів та інших людей є ознаками провалу в українській війні. Проте він сказав, що поранений Путін може бути ще більш небезпечним, і що єдиний спосіб усунути загрозу – це усунути його.

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"З нашої точки зору, поки нинішній режим буде при владі, країни, які його оточують, будуть певною мірою в небезпеці. Не тільки Путін, а й увесь режим, тому що, знаєте, хтось може змінити Путіна і змінити його найближче оточення, але на його місце може стати інший Путін", – сказав Ландсбергіс.

"І тому, поки існує режим, який має намір вести війни за межами російської території, країни, що його оточують, знаходяться в небезпеці. І якщо одна річ була доведена тим, хто сумнівався в цьому після 2008 року в Грузії, в 2014 році, коли почалася перша війна в Україні, то це те, що Росія – агресивна країна. Це дуже зрозуміло", - наголосив він.

Литва є однією з трьох балтійських держав, які серед союзників по НАТО, ймовірно, найбільше стурбовані можливим наміром Росії повернути їх під владу Москви.

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За словами Ландсбергіса, Литва користується підтримкою, яку надають їй союзники по НАТО та інші країни зі східного крила Альянсу. Проте він сказав, що Литва разом з іншими країнами Балтії – Естонією та Латвією – закликатиме НАТО зміцнити повітряну та морську оборону НАТО, а також забезпечити постійне розміщення військ Альянсу в країнах Балтії.