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Глава МЗС Литви: Усунення Путіна від влади – єдиний спосіб вберегти Захід від загроз

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 11:23

Головний дипломат Литви заявив, що відсторонення президента Росії Владіміра Путіна від влади є єдиним способом захистити Захід і його союзників від майбутніх загроз з боку Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", Габріелюс Ландсбергіс заявив в інтерв’ю Associated Press.

За словами Ландсбергіса, щорічна промова Путіна до Дня перемоги була "неприємною" і "похмурі обличчя" генералів та інших людей є ознаками провалу в українській війні. Проте він сказав, що поранений Путін може бути ще більш небезпечним, і що єдиний спосіб усунути загрозу – це усунути його.

"З нашої точки зору, поки нинішній режим буде при владі, країни, які його оточують, будуть певною мірою в небезпеці. Не тільки Путін, а й увесь режим, тому що, знаєте, хтось може змінити Путіна і змінити його найближче оточення, але на його місце може стати інший Путін", – сказав Ландсбергіс.

"І тому, поки існує режим, який має намір вести війни за межами російської території, країни, що його оточують, знаходяться в небезпеці. І якщо одна річ була доведена тим, хто сумнівався в цьому після 2008 року в Грузії, в 2014 році, коли почалася перша війна в Україні, то це те, що Росія – агресивна країна. Це дуже зрозуміло", - наголосив він.

Литва є однією з трьох балтійських держав, які серед союзників по НАТО, ймовірно, найбільше стурбовані можливим наміром Росії повернути їх під владу Москви.

За словами Ландсбергіса, Литва користується підтримкою, яку надають їй союзники по НАТО та інші країни зі східного крила Альянсу. Проте він сказав, що Литва разом з іншими країнами Балтії – Естонією та Латвією – закликатиме НАТО зміцнити повітряну та морську оборону НАТО, а також забезпечити постійне розміщення військ Альянсу в країнах Балтії.

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Теми: ПутінЛитвавійнаЗахід
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