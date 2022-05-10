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Глава МИД Литвы: Отстранение Путина от власти – единственный способ уберечь Запад от угроз

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 11:23

Главный дипломат Литвы заявил, что отстранение президента России Владимира Путина от власти является единственным способом оградить Запад и его союзников от будущих угроз со стороны Москвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Габриелюс Ландсбергис заявил в интервью Associated Press.

По словам Ландсбергиса, ежегодная речь Путина ко Дню победы была "неприятной" и "мрачные лица" генералов и других людей являются признаками провала в украинской войне. Однако он сказал, что раненый Путин может быть еще опаснее, и что единственный способ устранить угрозу – это устранить его.

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"С нашей точки зрения, пока нынешний режим будет при власти, окружающие его страны будут в определенной степени в опасности. Не только Путин, но и весь режим, потому что, знаете, кто-то может сменить Путина и сменить его ближайшее окружение, но на его место может прийти другой Путин", – сказал Ландсбергис.

"И потому, пока существует режим, который намерен вести войны за пределами российской территории, окружающие его страны находятся в опасности. И если одна вещь была доказана тем, кто сомневался в этом после 2008 года в Грузии, в 2014 году, когда началась первая война в Украине, так это то, что Россия – агрессивная страна. Это вполне понятно", - подчеркнул он.

Литва – одно из трех балтийских государств, которые среди союзников по НАТО, вероятно, больше всего обеспокоены возможным намерением России вернуть их под власть Москвы.

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По словам Ландсбергиса, Литва пользуется поддержкой, оказываемой ей союзниками по НАТО и другими странами из восточного крыла Альянса. Однако он сказал, что Литва вместе с другими странами Балтии – Эстонией и Латвией – призывает НАТО укрепить воздушную и морскую оборону НАТО, а также обеспечить постоянное размещение войск Альянса в странах Балтии.

Темы: ПутинЛитвавойнаЗапад
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