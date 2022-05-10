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За добу 9 травня росіяни вбили 12 мирних жителів Донеччини - поліція

Валентина РоманенкоВівторок, 10 травня 2022, 11:39
За добу 9 травня росіяни вбили 12 мирних жителів Донеччини - поліція
фото поліції

На Донеччині за добу 9 травня росіяни обстріляли 13 населених пунктів, вбили 12 мирних жителів, ще 7 поранені.

Джерело: поліція Донецької області

Деталі: Руйнувань зазнали щонайменше 39 цивільних об’єктів - житлові будинки, технікум, релігійна споруда, об’єкти життєзабезпечення.

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Російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Слов’янськ, Краматорськ, Миколаївка, Авдіївка, Залізне, Сіверськ, Мар’їнка, Дробишеве, Нью-Йорк, Адамівка, Ласточкине, Калинове.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії, ракетами "повітря-земля".

 
 

Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Теми: Донецька областьвійна
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