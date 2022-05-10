Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки 9 мая россияне убили 12 мирных жителей Донбасса - полиция

Валентина РоманенкоВторник, 10 мая 2022, 11:39
За сутки 9 мая россияне убили 12 мирных жителей Донбасса - полиция
фото полиции

В Донецкой области за сутки 9 мая россияне обстреляли 13 населенных пунктов, убили 12 мирных жителей, еще 7 человек ранены.

Источник: полиция Донецкой области

Детали: Разрушениям подверглись по меньшей мере 39 гражданских объектов - жилые дома, техникум, религиозное сооружение, объекты жизнеобеспечения.

Реклама:
 
 

Российские войска ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Славянск, Краматорск, Николаевка, Авдеевка, Железное, Северск, Марьинка, Дробышево, Нью-Йорк, Адамовка, Ласточкино, Калиново.

Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии, ракетами "воздух-земля".

 
 

Полицейские начали досудебные расследования по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
Все новости...
Реклама: