За сутки 9 мая россияне убили 12 мирных жителей Донбасса - полиция

В Донецкой области за сутки 9 мая россияне обстреляли 13 населенных пунктов, убили 12 мирных жителей, еще 7 человек ранены.

Источник: полиция Донецкой области

Детали: Разрушениям подверглись по меньшей мере 39 гражданских объектов - жилые дома, техникум, религиозное сооружение, объекты жизнеобеспечения.

Российские войска ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Славянск, Краматорск, Николаевка, Авдеевка, Железное, Северск, Марьинка, Дробышево, Нью-Йорк, Адамовка, Ласточкино, Калиново.

Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии, ракетами "воздух-земля".

Полицейские начали досудебные расследования по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.