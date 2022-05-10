Кулеба: Якщо Україна не отримає кандидатський статус ЄС, це означає тільки одне

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Україна не отримає статус кандидата на вступ до ЄС, то це означатиме обман з боку Євросоюзу – і Україна не збирається це проковтнути.

Про це він сказав в інтерв’ю "Financial Times", повідомляє "Європейська правда".

Дмитро Кулеба прокоментував прогноз президента Франції Еммануеля Макрона про те, що на вступ України до ЄС може знадобитися "кілька років".

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"Три місяці тому ця країна не мала навіть перспективи членства. Наразі вони обговорюють, скільки часу це займе", - сказав Кулеба.

За його словами, зараз найважливішим для України буде набуття у червні статусу кандидата на членство в ЄС. "Тоді ми сядемо з вами і вирішимо решту питань: як, коли і таке інше", – додав Кулеба.

Еммануель Макрон та деякі інші лідери запропонували форми асоційованого членства для України, але Кулеба сказав, що така заміна не може задовольнити Київ.

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"Якщо ми не отримаємо статусу кандидата, це означає лише одне: що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це проковтнути. Україна - єдине місце в Європі, де люди помирають через цінності, на яких ґрунтується ЄС. І я вважаю, що це слід поважати", - заявив глава МЗС України.

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити новий формат співпраці європейських держав, який був би відкритим у тому числі для України та Британії.

Президент Франції зазначив, що Україна "з її боротьбою і сміливістю, серцем вже є членом нашої Європи, нашої родини, нашого союзу", але зазначив, що приєднання до ЄС потребує часу.

Напередодні Україна завершила заповнення другої і фінальної частини опитувальника для отримання статусу країни-кандидата на членство.

Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України в червні.